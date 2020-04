So gewissenhaft tragen die Bergedorfer ihre Masken

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Das ergaben Stichproben und Befragungen der Bergedorfer Zeitung. Nicht ein einziger Fahrgast saß gestern zur späten Mittagszeit unmaskiert in der S-Bahn, die in Zeiten von Corona sogar automatisch ihre Türen öffnet. So muss niemand einen Knopf berühren. Nur vereinzelt hoben hungrige Schüler verstohlen das Tuch, bissen in ein Wurstbrot oder nahmen einen Schluck Wasser.

Ohne Maske im Taxi kostet den Fahrer 150 Euro Strafe

Auch in Taxis herrscht für Fahrer und Fahrgäste jetzt die Mund-Nasenschutz-Pflicht. „Die meisten Fahrgäste halten sich daran“, sagt Taxifahrer Hartwig Wendt (Name geändert). „Wer ohne einsteigt, für den haben wir keine Beförderungspflicht. In Notfällen haben wir aber einen Ermessensspielraum, außerdem hat mein Wagen eine Trennscheibe, so dass es keinen Kontakt zu Fahrgästen auf der Rückbank gibt.“ Der Chauffeur rechnet zudem damit, dass die Regelung erst in der kommenden Woche streng kontrolliert wird. „So lange haben wir wohl Schonfrist. Prinzipiell aber muss der Fahrer 150 Euro Strafe zahlen, wenn der Fahrgast grundlos keine Maske trägt.“

Mit Asthma und Attest geht’s auch ohne Mundschutz

Auch beim Einkaufen in der City war gestern kaum jemand ohne Mundschutz anzutreffen. Antje Nilsson vom CCB-Team hatte nur Lob für Kunden und Besucher: „Gerade vor ein paar Minuten hat ein Mitarbeiter vom Sicherheitspersonal einen Herrn angesprochen, der keine Maske trug. Und der hatte dann tatsächlich ein ärztliches Attest dabei, das ihm erlaubt, wegen Asthma auf den Mundschutz zu verzichten.“ Auch die „Einbahnstraßen“-Regelung für Fußgänger im CCB wird jetzt deutlich besser befolgt als in den ersten Tagen: „Immer nur auf dem rechten Gang gehen, gegenüber läuft der Gegenverkehr – daran mussten sich erst einmal jeder gewöhnen.“

Beim Discounter gibt es Gratis-Masken für Kunden

Bei C&A freut sich Mitarbeiterin Katrin Osmanski darüber, dass das Geschäft seit Donnerstag wieder geöffnet ist. „Einen Teil der Fläche haben wir abgesperrt, damit wir die Grenze von 800 Quadratmetern nicht überschreiten.“ Nach ihren Worten kamen die Kunden schon gleich am Anfang mit Maske und verhielten sich sehr rücksichtsvoll und verständig. „Inzwischen haben wohl alle geübt, Abstand zu halten und nicht in die Richtung des anderen zu atmen. Und heute hat noch niemand das Haus ohne Maske betreten.“ Maximal 70 Kunden dürfen sich bei C&A aufhalten. „So viel Andrang hatten wir aber auch am Sonnabend nicht.“

Zehn Stunden am Stück Maske tragen führt zu Atemnot

Unter den Discountern hat Netto den Start der Maskenpflicht für sich genutzt und am Eingang unmaskierten Kunden einen einfachen Kunststoff-Mundschutz kostenlos angeboten. „Das gilt aber nur am heutigen Montag“, sagt Filialleiter Alexander Holzmann vom Netto-Markt an der Mendelstraße. Bereits am frühen Nachmittag waren am Eingang schon 700 Masken verteilt worden. Mehr als 1000 Stück hatte die Zentrale seinem Markt zur Verfügung gestellt. Holzmann selbst gestattet sich zeitweise, den Mundschutz abzulegen: „Zehn Stunden am Stück geht nicht, ich bekomme Atemnot. Besonders beim Regal-Einräumen.“

Erst im Geschäft wird der Mundschutz aufgesetzt

„Im Sachsentor laufen viele Leute noch ohne Maske herum, aber in den Geschäften sind sie dann vor dem Gesicht“, hat Marc Wilken vom Bergedorfer Wirtschaftsverband (WSB) beobachtet. „Bei uns klappt das sehr gut, sogar Kinder unter sieben Jahren, die eigentlich nicht müssten, sind mit Schutzmasken ausgestattet“, freut sich CCB-Manager Lutz Müller. Nur ein einziger Kunde habe am Morgen geknurrt und sich geweigert: „Der war ruppig und genervt. Da musste unser zusätzliches Service-Personal ihn bitten, das Haus zu verlassen.“

Polizei kommt nur, wenn sie gerufen wird

Die Händler seien in der Verantwortung, die Maskenpflicht zu kontrollieren, betont Holger Vehren, Sprecher der Polizei: „Wir überprüfen nicht, ob jemand im Supermarkt ohne Maske herumläuft. Aber wir kommen anlassbezogen, etwa bei einem Hausfriedensbruch.“ Dass die Geschäftsinhaber äußerst umsichtig den neuen Regeln folgen, mag auch daran liegen, dass ihnen bei Nichtbeachtung Bußgelder in Höhe von 500 bis 1000 Euro drohen.

Disziplin auch im Linienbus

Auch in Bussen gab es zum Start noch keinen großen Ärger: „Ich neige nicht zu Übertreibungen, aber es läuft großartig“, sagt HVV-Sprecher Rainer Vohl: „Schon am ersten Tag tragen annähernd 100 Prozent der Fahrgäste eine Schutzmaske.“ Ähnlich zufrieden sind die VHH: „Es läuft ganz gut“, bestätigt Vize-Sprecherin Christina Sluga. Dennoch seien Sicherheits- und Prüfdienste verstärkt unterwegs, um auf die Maskenpflicht hinzuweisen – „mit Augenmaß“: Wer Einsicht zeige, müsse nicht sofort aussteigen.

Ver.di fordert noch mehr Schutz im Bus

Unterdessen fordert die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di einen besseren Infektionsschutz im ÖPNV: Masken und Abstandshaltung würden nicht ausreichen, so Natale Fontana, Fachbereichsleiter Verkehr: „Daher muss jeder Busfahrerstand durch eine Schutzwand aus entspiegeltem Sicherheitsglas vom restlichen Fahrzeugbereich isoliert werden. Das darf keine gefährliche Billiglösung sein.“ Zudem müsse für die Luftzufuhr ein Seitenfenster zu kippen sein. Und an sämtlichen hinteren Einstiegstüren sollte ein Spender für Desinfektionsmittel angebracht werden.