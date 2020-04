So war das damals in unserem Coronajahr

Bergedorf. Das Virus einfach platttreten: Das ist die Wunsch­vorstellung von Hobby-Drechsler Ansgar Wiedemann. Der Fünfhausener machte sich zur Coronakrise so seine Gedanken und rückt ihr mit den Waffen der Frauen zu Leibe: Ein High Heel zer­stört in seiner Holzskulptur das Sars-CoV-2-Virus. „Wir fanden diese Skulptur aussagekräftig und haben sie gern aufgenommen“, kommentiert Dr. Schanett Riller.

Genau solche kreativen und zeitgeschichtlichen Objekte sind es, welche die Chefin der Bergedorfer Museumslandschaft für eine mögliche Ausstellung in der Zukunft sucht – wenn die Pandemie irgendwann endet: „Um in Zukunft beantworten zu können, wie die Menschen im Jahr 2020 in Bergedorf mit der Coronakrise umgegangen sind, müssen wir heute Dinge aufbewahren, die uns später davon erzählen können“, erklärt Riller ihre Intention. Dass sich die Menschheit in einer bedeutsamen Zeit befinde, steht für die 38-Jährige außer Frage.

Alles wird gesucht – bis auf Schutzkleidung und Masken

Deshalb ruft Riller jeden auf, dem Museum für Bergedorf und die Vierlande Dinge passend zur aktuellen Pandemie zur Verfügung zu stellen, „mit Ausnahme von Masken und Schutzkleidungen, denn wir wollen nichts wegnehmen, was jemand aktuell zum Überleben braucht“, betont Riller.

Was gesucht wird: Zum Beispiel gedruckte oder handgeschriebene Zettel an Läden und Geschäften, die uns neuerdings nicht über Sonderaktionen oder Angebote informieren, sondern auf denen es „Vorübergehend geschlossen“, „Bitte mindestens 1,50 Meter Abstand halten!“, „Pro Kunde nur einen Artikel“ heißt. Auch zum Geschäftsalltag gehört mittlerweile der Spuckschutz, ob aus Plexiglas wie im Supermarkt oder an der Tank­stelle oder aus Schutzfolien wie im Taxi.

Bitte nichts wegschmeißen!

Zu dieser Zeit gehören auch Fotos aus dem Homeoffice, von der Arbeit am heimischen Schreibtisch bis hin zum Spielen und Malen mit den Kindern. Auch Mutmacher-Kunstwerke („Wir schaffen das“) unserer Kleinen sind erwünscht. Apropos Kinder: Der Nachwuchs kehrt ja erst vom 4. Mai an zum Teil wieder in die Schulen zurück. So lange heißt es Homeschooling, und auch hierzu werden beispielsweise E-Mails gesucht, in denen Lehrer mit Schülern über Hausaufgaben kommunizieren.

Fotografien von leeren Städten, langen Schlangen vor Geschäften, Protokolle vom Leben ohne soziale Kontakte – die Liste an Corona-Devotionalien lässt sich beliebig erweitern. Die Bergedorfer Museumslandschaft appelliert an alle Geschäfte, Privatleute, Schulen und Fotografen, sich zu beteiligen. Da manches noch länger während der Krise benötigt wird, betont Schanett Riller: „Wir brauchen nichts sofort, sondern bitten darum, Dinge aufzuheben und uns später zur Verfügung zu stellen.“

Hinweise und Kontakt unter oder 040/428 91 28 94.