Es kommen wieder mehr Patienten in die Praxis

Bergedorf. Selten war es mit so wenig Wartezeit verbunden, zum Arzt zu gehen: Viele Praxen sind derzeit noch leer – aus Furcht vor Corona schieben Patienten Arztbesuche hinaus. Jetzt aber kommt „die Stunde der Praxen und kleinen Kliniken“, meint der Bergedorfer Orthopäde und Buchautor Dr. Matthias Soyka.

Er registriert wieder eine steigende Zahl an Patienten, die in seine Praxis kommen. Und es können gern noch mehr werden, sagt er, denn: „Wichtige Vorsorgetermine oder Untersuchungen lassen sich nicht monatelang hinausschieben. Aus Angst vor Covid-19 am Herzinfarkt zu sterben, ist keine gute Strategie.“

70 Prozent der Patienten sind wieder da

Nur etwa 25 Prozent der sonst üblichen Patientenzahl hatte Soyka noch in der vorletzten Woche, vergangene Woche waren es schon wieder etwa 70 Prozent. Manch ein Patient, der das Risiko scheute, ist nun doch vorstellig geworden, „zum Beispiel eine Frau, die einen Bandscheibenvorfall mit sich herumgeschleppt hat“, sagt er.

Soyka appelliert an andere Patienten, ebenfalls nicht zu lange bei Schmerzen zu warten: „Die Krankheiten lösen sich ja nicht einfach auf. Und im Oktober gibt es mindestens die gleiche Lage bei Covid-19 wie jetzt“ – wenn nicht sogar eine zweite Welle kommt. Da sei es besser, jetzt ins Krankenhaus zu gehen als später.

Bedeutung der niedergelassenen Ärzte wird zunehmen

Allerdings werden wohl auch künftig die meisten Operationen aufgeschoben, die vielleicht noch ein oder zwei Jahre warten können, vermutet er. Und genau deshalb werde die Bedeutung der niedergelassenen Arztpraxen „im Laufe der Pandemie noch weiter zunehmen“. Denn: „Für planbare Operationen müssen ambulante Alternativen gefunden werden.“ Behandlung und die Überwachung der Therapie dürften mehr Arbeit für die niedergelassenen Ärzte bedeuten.

„Nach dem Wohnzimmer der sicherste Ort“

Soyka hat sich wie viele Praxen auf die Situation zunehmender Patientenzahlen eingestellt und bei der Hygiene „aufgerüstet“: „Wir sind nach dem Wohnzimmer der sicherste Ort“, verspricht er. Wobei sich die Ärzte selbst am ehesten in die Schusslinie begeben – denn ihnen mangelt es immer noch an ausreichender Schutzkleidung. Mit der ab heute greifenden Maskenpflicht in Läden und an anderen öffentlichen Orten kann sich der Arzt – bei allen widerstreitenden Ansichten – gut anfreunden. Masken würden ja auch für medizinisches Personal empfohlen werden, „warum sollten sie bei normalen Bürgern nicht wirken?“

Für den Ärztenachrichtendienst schreibt Soyka: „Wenn ganz Asien mit Masken herumläuft, sind die dann alle folkloristisch verrückt, oder haben sie einfach mehr Erfahrung und mehr Disziplin beim Bewältigen von Epidemien?“