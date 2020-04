Beamte kontrollieren zwölf Menschen am Neuen Weg

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Nach etlichen Laubenbränden in der Kleingartenkolonie am Neuen Weg (wir berichteten) hat die Polizei auch am Sonnabend in der Anlage Präsenz gezeigt: Erneut patrouillierten uniformierte Beamte durch das Gebiet und hielten nach verdächtigen Aktivitäten Ausschau.

Es seien bei der Aktion am Freitag neun und am Sonnabend weitere drei Menschen überprüft worden, berichtet die Polizei auf Anfrage. Eine neuerliche Festnahme hat es aber nicht gegeben.

Wie berichtet, hatte es am Mittwoch – nach drei Bränden allein an diesem Tag – eine Festnahme gegeben. Der Verdächtige, ein 25-jähriger Geesthachter, war später aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Zuletzt brannte am Freitagabend um 19.06 Uhr eine Laube. Die Feuerwehr musste das Gebäude sowie Bäume, Rasen und Gartenpforte löschen.