Laubenbrände: Polizei fasst Tatverdächtigen

Bergedorf. Die Polizei hat einen Mann gefasst, der möglicherweise für etliche Lauben- und Schuppenbrände der vergangenen Wochen im Bezirk Bergedorf verantwortlich ist. Nach drei Feuern am Mittwochabend in der Kleingartenanlage am Neuen Weg klickten schließlich in einem Rapsfeld nahe der Laubenkolonie die Handschellen: Ein 25-Jähriger wurde als Tatverdächtiger abgeführt.

Widrige Bedingungen für die Feuerwehr

Vorläufiges Ende eines Abends, der den Einsatzkräften viel abverlangte. Denn das erste Mal war um 17.23 Uhr eine brennende Laube gemeldet worden, dann die zweite um 18.28 Uhr und schließlich die dritte um 20.40 Uhr.

Die Feuerwehr kämpfte mit widrigen Bedingungen: Teilweise waren die Lauben nur über schmale Wege zu erreichen. Zudem reichte die Wasserversorgung nicht aus, sodass eine lange Leitung bis zum Frascatiplatz gelegt werden musste. Währenddessen griff das Feuer teilweise auf Büsche über. Nachdem aber eine weitere Wehr zur Wasserversorgung geordert wurde, konnten die Brände gelöscht werden.

Zeugen sahen einen Mann davonlaufen

Währenddessen lief die Fahndung nach dem möglichen Täter. Denn Zeugen hatten schon nach dem zweiten Brand einen Mann in Richtung A 25 davonlaufen sehen. Die Suche verlief zunächst erfolglos, wurde nach dem dritten Brand aber noch einmal ausgeweitet: Zwölf Streifenwagen, der Polizeihubschrauber „Libelle“ und ein Mantrailer suchten den mutmaßlichen Brandstifter.

Mit Erfolg: Im Rapsfeld wurde ein 25-jähriger Pole mit Wohnsitz in Geesthacht gestellt. Er ist unter anderem tatverdächtig, weil er bereits zum Zeitpunkt anderer Feuer in der Kleingartenanlage gesehen worden war. „Wir prüfen, ob er für weitere Brände im Umkreis verantwortlich sein könnte“, sagt Polizeisprecher Florian Abbenseth.

Gehen auf sein Konto weitere Taten?

Allein in der Laubenkolonie am Neuen Weg hatte es in den vergangenen Tagen immer wieder gebrannt, zuletzt gingen dort am vergangenen Sonntag zwei Lauben in Flammen auf. Womöglich gehen auf das Konto des Geesthachters – der nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt wurde – aber noch deutlich mehr Taten.

Auffällig oft waren in den vergangenen Wochen auch an anderen Orten des Bezirks Schuppen und Hütten in Flammen aufgegangen, so etwa in der Boberger Niederung und in der Minigolfanlage am Schillerufer. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagt Polizeisprecher Abbenseth. Der Fokus liege aber zunächst auf den Bränden am Neuen Weg. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Fachdienststelle für Branddelikte (LKA 45).