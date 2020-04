Skandalhaus am Reetwerder steht vor der Versteigerung

Bergedorf. Der denkmalgeschützte Gründerzeitbau am Reetwerder 3 steht seit August 2019 komplett leer, zuletzt zog eine Reinigung im Erdgeschoss aus. Mieter in den neun Wohnungen gibt es seit 16. Mai 2018 nicht mehr, als das Gebäude für unbewohnbar erklärt wurde. Razzien wegen Überbelegung mit Flüchtlingen, der Vorwurf des Mietwuchers sowie massiver Ungeziefer-Befall – eines der markantesten Bergedorfer Häuser steht seit über zwei Jahren für Negativ-Schlagzeilen. Das lag zuletzt auch an der Blockadehaltung der Eigentümerfamilie, die sich bis zuletzt der Zusammenarbeit mit Behörden und Gerichten verweigerte.

Doch wie steht es mit dem Zwangsversteigerungsverfahren für das Haus, das eine Bank und mehrere weitere Gläubiger seit einiger Zeit forcieren? Tatsächlich könnte bald Bewegung in die Angelegenheit kommen: Mittlerweile hat eine gerichtlich bestellte Gutachterin das Haus auch von innen gesehen und bewertet. Das Amtsgericht Bergedorf hat die Eigentümerin aus Eutin nun zu einer Stellungnahme bis zum 3. Mai aufgefordert. Sollte diese Frist unwidersprochen verstreichen, wird der Gebäudewert gutachterlich festgesetzt.

Wertfestsetzung durch das Amtsgericht

„Konkrete Angaben zum Wert können wir derzeit noch nicht machen“, sagt Dr. Kai Wantzen aus der Pressestelle des Oberlandesgerichts, „solange die Wertfestsetzung durch das Amtsgericht Bergedorf nicht erfolgt ist.“ Diese könnte in der 19. Kalenderwoche (ab 4. Mai) fixiert werden.

Aber auch hier beginnt mit der Wertfestsetzung eine Beschwerdefrist von zwei Wochen. „Mit der Zustellung an die Beteiligten läuft die Beschwerdefrist. Wenn dann keine Beschwerde eingeht, wäre die Wertfestsetzung rechtskräftig“, erklärt Holger Bork, Direktor des Amtsgerichts Bergedorf.

Ladungsfrist mindestens sechs Wochen

Erst nach der Rechtskraft der Wertfestsetzung kann das Amtsgericht Bergedorf zum Zwangsversteigerungstermin laden. Dazu muss aber eine Ladungsfrist von mindestens sechs Wochen eingehalten werden, „Erfahrungsgemäß dauert das aber auch mal zehn Wochen“, weiß Bork. Ein möglicher Termin mit Angaben zum Objekts muss außerdem öffentlich bekanntgeben werden, etwa durch einen Aushang im Amtsgericht, eine Notiz im Amtlichen Anzeiger oder Zeitungsanzeige.

Ob die Zwangsversteigerung noch in diesem Jahr im Gerichtsgebäude an der Ernst-Mantius-Straße über die Bühne geht, ist laut Holger Bork zweifelhaft: „Normalerweise ja, aber mit den einzuhaltenden Abständen könnte das in diesen Corona-Zeiten schwierig werden. Möglicherweise reichen unsere Räume bei dem erwarteten Interessentenandrang gar nicht aus.“