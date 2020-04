Neuer Weg: Feuer vernichtet Holzbaracke

Bergedorf Erneut hat gestern am späten Nachmittag eine Laube auf einem Kleingartengelände in der Nähe der Straße Neuer Weg gebrannt. Die Ursache, warum die Holzbaracke komplett ausbrannte, war zunächst unklar. Die 42 Einsatzkräfte der Feuerwehr, die um 17.30 Uhr zu der engen und schwer zugänglichen Brandstelle in der Nähe der Gleise des alten Bergedorfer Bahnhofs gerufen wurden, hatte bei den Löscharbeiten Probleme: Wie bereits bei Bränden zuvor in dem Gebiet gab es Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung, für die Löscharbeiten mussten Wassergräben angezapft werden. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Lauben konnte verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.