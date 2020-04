Wie Bergedorfs Geschäfte den ersten Öffnungstag erlebten

Bergedorf. Abstandsmarkierungen, Hinweistafeln an den Eingängen, „Einbahnstraßenregelungen“ – Einkaufen in Zeiten von Corona ist nicht ganz einfach, wie sich gestern am ersten Öffnungstag der Geschäfte zeigte. Die Mehrzahl der Geschäftsleute, viele mit Mundschutz, äußerte sich am Ende aber zufrieden mit Umsatz und Kundenlauf – und hofft auf mehr in den nächsten Tagen.

Ob Bücher oder Socken – kein Einkauf ohne Einkaufskorb

In der Buchhandlung Heymann im CCB war besonders am Morgen richtig viel los. „Die Kunden wirkten richtig ausgehungert nach Büchern“, schildert Filialleiterin Katharina Rahancai. „Mit nur vier Mitarbeitern waren wir in den ersten Stunden klar unterbesetzt.“ Heymann nahm es mit den Kontakt-Regeln gestern sehr genau, öffnete nur in der oberen Etage einen Ein- und einen Ausgang und ließ nur Kunden hinein, die sich einen der 20 Einkaufskörbe gegriffen hatten.

„Nur so können wir sicherstellen, dass nicht mehr als 20 Kunden gleichzeitig im Geschäft sind“, erklärt Rahancai, die jeden Korb nach jeder Benutzung desinfizieren lässt. Sie und ihre Mitarbeiter waren gestern bei Ladenschluss ziemlich geschafft, hatten sie doch für gehbehinderte Kunden immer wieder Bücher aus dem unteren Geschoss die Treppe hochtragen müssen.

Nur das Karstadt-Erdgeschoss für Kunden zugänglich

Ähnlich läuft es im Karstadt-Haupthaus am Sachsentor ab. Um die Obergrenze von 800 Quadratmetern Ladenfläche nicht zu überschreiten, hat Karstadt nur sein Erdgeschoss für Kunden geöffnet. Zum Kauf angeboten wird aber das komplette Sortiment aller vier Etagen: Die Mitarbeiter am Infostand gleich gegenüber dem Eingang suchen die gewünschten Artikel aus dem Haus zusammen. Auch eine provisorische Umkleidekabine ist im Erdgeschoss aufgestellt. „Für einige Kunden haben wir heute schon Kleidungsstücke aus dem Haus geholt, und die haben sie auch gekauft“, beschreibt eine Mitarbeiterin. Und auch bei Karstadt gilt die Einkaufskorb-Pflicht. 40 Körbe für maximal 40 Kunden stehen am Eingang bereit.

Kauflust auf der Flaniermeile Sachsentor

Auf der Flanier- und Einkaufsmeile in der City blüht seit gestern wieder das Leben. Mit der Öffnung nahezu aller Geschäfte im Sachsenchor kamen auch die Bergedorfer zurück, spazierten gestern durch die sonnige Innenstadt und kauften auch ein bisschen ein. „Besonders die Damen waren heute schon richtig kauflustig“, freut sich Manfred Stoersky in seiner Boutique „Malibu“ in der Sachsentor-Passage. Normalerweise zählt er halbe-halbe Männer und Frauen bei seiner Kundschaft, aber an diesem ersten Öffnungstag waren die Damen in der Überzahl.

Nicht alle Geschäfte sind zufrieden

Juwelierin Tanja Zieroth äußerte sich gestern ebenfalls „recht zufrieden“: Rund 30 Kunden hatten innerhalb der ersten sechs Stunden Öffnungszeit bei ihr etwas gekauft. „Das ist nicht rekordverdächtig, aber für den ersten Tag schon in Ordnung“, meint sie. „Allein von Reparaturen und Änderungen wie in den vergangenen Wochen könnten wir nicht leben.“ Weniger glücklich wirkte das Team von Schuh Bode im Sachsentor. „Wir sind hier mit fünf Mitarbeitern, aber drei hätten locker gereicht“, meinte eine enttäuschte Verkäuferin. Viel los ist hier nicht.“

„Einbahnstraßenregelungen“ für Passanten nicht immer leicht

In der Bode-Filiale im CCB lief es nicht viel besser. Zudem waren im CCB noch längst nicht alle Geschäfte geöffnet. C&A blieb geschlossen, TK Maxx und eine Reihe kleinerer Modegeschäfte ebenso. Fahrrad XXL Marcks Family öffnet erst am Freitag, andere Geschäfte haben ihre täglichen Öffnungszeiten verkürzt. Die Haspa-Filiale im CCB ist sogar nur dienstags und mittwochs für wenige Stunden geöffnet.

„Man spürt aber deutlich, dass wieder mehr Leute ins CCB kommen“, freut sich Susanne Friedrichs, die im Wein-, Öl- und Essiggeschäft „Vom Fass“ in den vergangenen Wochen ausgeharrt hat. „Endlich sind wieder Kunden im Geschäft.“ Ein wenig erstaunt ist sie darüber, dass viele CCB-Besucher die neuen „Einbahnstraßenregelungen“ nicht einhalten: auf den langen Wegen die Schaufenster immer rechts, die kurzen, breiten Zwischenwege in beiden Richtungen.

Maximal drei Kunden in der Boutique

Kleine Geschäfte wie Street One mit seinen 60 Quadratmetern dürfen nur von maximal drei Kunden betreten werden. „Daher bin ich heute allein im Geschäft, und das passt ziemlich genau“, sagt Filialleiterin Inga Kümmel. „Hier steht bisher niemand Schlange.“