Familie Jepsen aus Bergedorf fährt ein Feuerwehrauto

Bergedorf. Ein Auto muss mindestens 20 Jahre alt sein, findet Jan Jepsen aus Bergedorf: „Sonst macht es keinen Spaß, und man kann nichts mehr selbst dran schrauben.“ Das ungewöhnliche Gefährt von Familie Jepsen bringt es nun schon auf die doppelte Lebensdauer: Aus dem Jahr 1980 stammt das Mercedes-Löschfahrzeug LF409, mit dem Jens, Yvonne und die fünfjährige Mirabelle Jepsen aus der Corthumstraße gern unterwegs sind.

„Lucy“ haben die beiden Gastronomen den Oldtimer getauft, den sie schon vor Jahren für rund 5000 Euro von der Freiwilligen Feuerwehr Nützen-Kampen im Amt Kaltenkirchen-Land ersteigerten. „Es ist ein richtiges Mehrzweck-Auto“, sagt Yvonne Jepsen, die gemeinsam mit ihrem Ehemann die „Absinth-Bar“ an der Sternschanze im Hamburger Schanzenviertel betreibt: „Wir können damit bequem Getränkekisten oder Mobiliar transportieren, aber auch mal sonntags an die See fahren. Wenn wir die drei Rolltore öffnen, haben wir da hinten ein luftiges und schattiges Plätzchen mit Aussicht.“



„Lucy“ wird meistens auf kurzen Strecken eingesetzt

Die fünfjährige Mirabelle will das Auto ihrer Eltern später einmal übernehmen.

Foto: Thomas Voigt

Auf langer Strecke dagegen gestattet sich „Lucy“ auch Minuspunkte: Sie wird nicht schneller als 110 km/h, macht dabei aber schon richtig Lärm und schluckt auch noch locker 18 Liter Superbenzin auf 100 Kilometern. Da nimmt es wenig Wunder, wenn die beiden Besitzer sie ausschließlich auf kürzeren Strecken einsetzen und für längere Wege lieber ihre ebenfalls mehr als 20 Jahre alte Volvo-Limousine bemühen. „Lucy“ kann sich stattdessen über ein ausgesprochen langes Auto-Leben freuen: Sie hat jetzt gerade mal 30.000 Kilometer auf dem Tacho. Wird sie weiterhin so schonend eingesetzt, könnte auch der Wunsch von Mirabelle Wirklichkeit werden: Die Kleine möchte das Auto unbedingt selbst fahren, sobald sie ihren Führerschein gemacht hat.

Ausfälle und größere Reparaturen gab es bisher eher wenig. „So ein Feuerwehrauto ist robust“, sagt Jan Jepsen. Letzten Sommer blieb „Lucy“ allerdings einmal liegen, der ADAC musste sie von der A 25 holen. „Völlig blödes Ding“, erklärt Jepsen: „Da hatte sich der Schwimmer von der Tankanzeige verklemmt. So zeigte die Tankuhr noch ein Viertel Füllung, aber der Tank war schon leer.“

„Lucy“ erweist sich als robust

Oft winken Kinder und auch Erwachsene, wenn Familie Jepsen mit „Lucy“ um die Ecke biegt. Und auch die Nachbarn auf dem Gojenberg lieben den Oldie. „Er nimmt mit seinen 5,60 Metern Länge und zwei Metern Breite ja auch nicht viel mehr Platz ein als ein normales großes Auto“, sagt Jan Jepsen. Nur ein VHH-Busfahrer verschätzte sich einmal, als „Lucy“ direkt an der Ecke zum Gojenbergsweg stand, und fuhr ihr den linken Außenspiegel ab. Der ließ sich aber leicht wieder anbringen. Ein Feuerwehrauto ist robust.