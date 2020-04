Untermieter (22) schlägt 59-jährige Frau blutig

Bergedorf. Nachbarn alarmierten gegen 6 Uhr die Polizei, weil sie Schreie und Hilferufe aus dem Nebenhaus am Möllers Kamp gehört hatten. Dort war der 22 Jahre alte Mann aus dem Irak, der bei seinem Opfer zur Untermiete wohnte und von ihm betreut wurde, mit der Frau in Streit geraten.

Mit einem Stein auf den Kopf eingeschlagen

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll er die 59-Jährige mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei griff er dann zu einem Stein, den er in seinem Zimmer aufbewahrt haben soll, und schlug damit auf den Kopf der Frau ein. Dabei fügte ihr mehrere Platzwunden zu.

Das schwer verletzte Opfer wird vorsorglich mit Thermo-Folie geschützt und ins Krankenhaus Boberg gebracht.

Foto: Christoph Leimig, / Christoph Leimig

In Handschellen und Plastiktüten

Als Polizei und Rettungskräfte an die Tür klopften, öffnete der nur mit Unterhose und einem T-Shirt mit „Punisher“-Motiv bekleidete Mann und ließ sich widerstandslos festnehmen. Dabei machte er einen verwirrten Eindruck.

Zur Beweissicherung schützten die Beamten die Hände des Mannes mit Plastiktüten und legten ihm Handschellen an.

Notarzt und Rettungsdienst versorgten die schwer verletzte Frau, die offenbar unter Schock stand. Sie wickelten die Verletzte in eine Thermo-Hülle und brachten sie im Rettungswagen ins Unfallkrankenhaus Boberg, wo ihre Wunden genäht wurden. Der Kriminaldauerdienst in Hamburg-Alsterdorf nahm unterdessen den 22-Jährigen in Gewahrsam.

Täter wird psychiatrisch untersucht

Drei Funkstreifenwagen, zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen sind im Einsatz.

Foto: Christoph Leimig, / Christoph Leimig

Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Mann schon in der Vergangenheit mehrfach verhaltensauffällig und gewalttätig geworden, was zu Strafanzeigen führte. Er wird nun von einem Psychiater auf seinen Geisteszustand untersucht.

Insgesamt waren drei Funkstreifenwagen, zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen im Einsatz. Die Straße war für etwa 30 Minuten blockiert.