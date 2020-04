Abschied vom Gründer des Bergedorfer Kammerchores

Bergedorf. Er schenkte sein Leben der Chormusik, nun trauert Bergedorf um einen großen Musiker. Der Gründer und langjährige Leiter des Bergedorfer Kammerchors, Hellmut Wormsbächer, ist am Dienstagmorgen im Alter von 94 Jahren gestorben. Wormsbächer schlief im Kreis seiner Familie in seinem Haus am Grünen Redder friedvoll ein.

Musik und Gesang waren dem 1925 im Kreis Pinneberg geborenen Sohn eines Oratoriensängers in die Wiege gelegt. Bereits mit 14 Jahren wechselte er vom Hansa-Gymnasium an das Musische Gymnasium in Frankfurt am Main, später folgten an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg ein Kapellmeisterstudium und weitere Studien in Komposition, Gesang und Klavier.

Mit 20 Jahren gründete er den Kammerchor

Noch als Student im Alter von gerade mal 20 Jahren gründete Wormsbächer den Bergedorfer Kammerchor, der trotz seines Status als Amateurchor bald zu den bekanntesten Chorvereinigungen im norddeutschen Raum zählte. Ein Jahr später übernahm er die Volkschöre Altona und Barmbek und den Bergedorfer Brahms-Chor, die zusammen den Hamburger Oratorienchor bilden. Den Nachwuchs für diese Chöre brachte der von ihm 1969 gegründeten Bergedorfer Kinder- und Jugendchor hervor, den er sicher und gütig leitete.

Der Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande, der Johannes-Brahms-Medaille der Stadt Hamburg und weiterer hoch dotierter Auszeichnungen ist Generationen von Chorsängerinnen und -sängern als Komponist eigener Chorwerke und für seine Chorbearbeitungen von Volksliedern bekannt. Seine gleichermaßen gute wie musikalisch ergiebige Freundschaft mit James Last trug die Stimmen des Bergedorfer Kammerchors um die Welt. Mit dem maritimen Ohrwurm „Biscaya“ gelang James Last und Hellmut Wormsbächer 1982 ein internationaler Hit.

Komponieren mit dem „inneren Ohr“

In den letzten Jahren machte Schwerhörigkeit dem Vollblutmusiker zunehmend zu schaffen. Die Chorleitungen wurden immer schwieriger, das Komponieren mit dem „inneren Ohr“ aber gelang ihm wie in jungen Jahren. Nach 55 Jahren gab er 2001 die Leitung seines Kammerchors ab.

Die Bergedorfer Sängerinnen und Sänger aber blieben ihm treu. Einmal im Jahr, zu seinem Geburtstag am 24. September, gaben sie vor seinem Haus im Villengebiet ein Ständchen. Hellmut Wormsbächers Lieblingslieder „Waldesnacht“ von Johannes Brahms und Mendelssohns „Denn Er hat seinen Engeln befohlen“ durften dabei nicht fehlen.

Die Beisetzung wird im engsten Familienkreis stattfinden. Eine musikalische Gedenkfeier des Kammerchors soll bald nach der Coronakrise nachgeholt werden.