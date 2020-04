Investor plant Parkhaus-Abriss und Neubau

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Die Tage des Sachsentor-Parkhauses samt Hotel an der Bergedorfer Schlossstraße sind gezählt: Voraussichtlich in vier Jahren rücken die Abrissbagger an. An gleicher Stelle will die Düsseldorfer Trei Real Estate, seit Kurzem neuer Eigentümer des 2700 Quadratmeter großen Grundstücks, einen Wohnkomplex errichten. Nach eigenen Angaben liegt der Fokus auf attraktiven Mietwohnungen mit Blick auf den Schlosspark. Sie sollen im eigenen Portfolio verbleiben, der Komplex sich „harmonisch in die Umgebung einfügen“.

Parkplätze werden für Kunden benötigt

Dass noch bis 2024 gewartet wird, liegt am erst dann auslaufenden Pachtvertrag des Sachsentor Hotels – und umfangreichen Vorplanungen. Denn das Parkhaus hat, obwohl stark in die Jahre gekommen, einen wichtigen Stellenwert für den östlichen Teil der Fußgängerzone Sachsentor: Für viele Gewerbeimmobilien dieses Teils der City sind hier die Parkplätze als Baulast eingetragen. Ohne das Parkhaus müssten etliche Läden dort vielleicht sogar schließen.

„Zudem brauchen wir es dringend für die Kunden, weil viele Bergedorf mit dem Auto ansteuern“, sagt Michael Solscher vom Grundeigentümer-Zusammenschluss BID Sachsentor. „Wir freuen uns sehr, dass ein neuer Investor diesen wichtigen Baustein unserer City weiterentwickelt. Aber da muss das Bezirksamt einen genauen Blick drauf haben.“

Bezirksamt: „Wir wissen von keinem Verkauf“

So sieht es auch Marc Wilken, Geschäftsführer des Bergedorfer Wirtschaftsverbandes WSB: „Ich bin gespannt, wie neben dem Wohnen auch Geschäftsflächen an der Bergedorfer Schlossstraße geplant werden. Neue Ideen zum gerade angelaufenen Projekt, diese Parallelstraße des Sachsentors zum Teil des Shopping-Erlebnisses zu machen, sind immer willkommen.“

So weit scheint es aber längst nicht zu sein. „Mit uns steht die Trei Real Estate bisher nicht in Kontakt. Wir wissen nicht mal, dass der Verkauf erfolgt ist“, sagt Rathaussprecher Dr. Sebastian Kloth.

Auch kein Hotel mehr im Komplex

Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte das Unternehmen gestern, dass es ab Frühjahr 2024 kein Hotel mehr im Komplex geben soll. „Stattdessen bauen wir Mietwohnungen, planen Gewerbe im Erdgeschoss und die entsprechenden Parkmöglichkeiten“, schrieb Kathrin Ossendorf. „Wir werden die per Baulast zugewiesenen Stellplätze berücksichtigen.“

Der Neubau ist für die Trei Real Estate der erste in Hamburg. Weitere neun Wohnungsbauprojekte sind in anderen deutschen Großstädten in der Entwicklung. Darunter Berlin, Köln, Mainz, Düsseldorf und München. Die Investitionen umfassen insgesamt 750 Millionen Euro.