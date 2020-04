Bergedorfs Geschäfte sind zum Neustart bereit

Einfach Coupons auswählen, ausdrucken und beim nächsten Einkauf an der Kasse abgeben. mehr

Bergedorf. Auf diese Nachricht hat der Einzelhandel gewartet: Am kommenden Montag sollen die meisten Läden – allerdings nur die mit einer Größe bis zu 800 Quadratmeter – wieder öffnen dürfen. So haben es Bund und Länder ausgehandelt, und auf dieser Basis sollen die Länder nun für sich das Kleingedruckte regeln. Doch obwohl auch für Hamburg noch an der einen oder anderen Stellschraube gedreht werden könnte, ist die Erwartungshaltung und Freude der Einzelhändler groß. „Wir freuen uns riesig – und glauben auch, dass die Kunden kommen werden“, sagt etwa Martina Willhoeft vom gleichnamigen Herrenausstatter im Sachsentor.

Schutz an den Kassen, Masken für Verkäuferinnen

Acrylscheiben als Schutz an den Kassen, das Einlassen nur weniger Kunden gleichzeitig, Masken für die Verkäuferinnen: Wie bei Willhoeft haben sich viele Geschäfte bereits lange auf eine Wiedereröffnung vorbereitet. „Wir sind seit Wochen dabei, verschiedene Szenarien zu planen“, sagt auch CCB-Manager Lutz Müller. Es geht um rein technische Abläufe, aber auch Fragen wie die, wer für die mögliche Schlange vor einem Laden zuständig ist: der Einzelhändler oder das Center. „Eine Grauzone“, meint Müller. Flexible Trennbänder wie an Flughäfen dürfen wegen der Fluchtwege im Center nicht aufgestellt werden. Müller rechnet aber nicht mit großen Problemen: „Die meisten Kunden sind zuvorkommend und halten Abstand.“

Fünf Läden im CCB sind eigentlich zu groß

In dem Center mit seinen mehr als 80 Läden darf der Großteil der Geschäfte ab Montag wieder aufschließen. Lediglich fünf (TK Maxx, C&A, P&C, Saturn und Intersport) sind größer als die erlaubten 800 Quadratmeter. Ob diese Läden öffnen dürften, wenn sie ihre Verkaufsfläche verkleinern, ist noch unklar. Viele Große stehen aber in den Startlöchern – so wie die schwedische Modekette H&M. Deutschlandweit würden schon lange flexible Modelle der Wiedereröffnung geprüft, sagt Sprecherin Jennifer Kaz auf Anfrage. Vor dem Hintergrund der angekündigten Lockerungen werde nun „eine entsprechende Wiedereröffnung ausgewählter Geschäfte“ vorbereitet. Ob die Bergedorfer Filiale im Sachsentor dazu zählt, ist aber offen.

WSB sieht eine „Gerechtigkeitsdebatte“

Auch Bergedorfs kleinere Einzelhändler hätten ein Interesse daran, dass die Großen wie Karstadt, H&M und Saturn mitmachen dürfen. Denn ebenso wie die Gastronomie, die noch geschlossen bleiben muss, ziehen diese Häuser Laufkundschaft an. „Und sie könnten ja mindestens genauso gut das Kundenaufkommen auf ihren Flächen regeln“, meint Martina Willhoeft vom gleichnamigen Herrenausstatter. Marc Wilken von der Bergedorfer Wirtschaftsinitiative WSB fürchtet zudem eine „Gerechtigkeitsdebatte“: Sinnvolleres Kriterium als die Größe sei etwa ein Kunden-Flächen-Schlüssel.

„Ich denke, es wird schnell wieder voll“

Für Montag rechnen viele Einzelhändler wie Heymann im CCB zunächst mit einer eher verhaltenen Nachfrage. „Viele Kunden werden wohl noch vorsichtig sein“, vermutet Filialleiterin Katharina Rakoncai. Die Buchhandlung werde deshalb weiterhin einen Lieferservice anbieten.

Geschäftsfrau Martina Willhoeft aus dem Sachsentor ist beim Kundenaufkommen der nächsten Woche weit optimistischer: „Ich denke, es wird sehr schnell wieder voll werden“, sagt sie. „Die Menschen sind ausgehungert nach Begegnungen. Wir sind guten Mutes und freuen uns schon.“