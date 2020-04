Die Lola-Chefinnen sind alle in Quarantäne

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Lohbrügge. Das haben sie ja prima hingekriegt: Italien, Spanien und Österreich, drei Hotspots der aktuellen Coronapandemie, waren die Urlaubsziele der drei Lola-Geschäftsführerinnen in diesen Frühjahrsferien. Und so blieben alle erst einmal zwei Wochen in Quarantäne, können sich jetzt in aller Ruhe die aktuellen Zahlen des Kulturzentrums anschauen.

Und die sind – wie bei allen Kulturbetrieben – derzeit nicht rosig: „Für April haben wir für alle sechs Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet. Außerdem sichten wir gerade die Rettungsschirme und werden unsere Bedarfe belegen. Aber wir können dankbar sein um die großartige Fachbehörde, die weiß, dass wir bislang immerhin bis zu 40 Prozent an Eigenmitteln zuschießen konnten“, sagt Programmchefin Petra Niemeyer. Sie hofft jetzt für Honorarkräfte, Aushilfen, Künstler und Kursusleiter, dass sie nicht erst nach den Sommerferien wieder Geld verdienen können.

Neue Formate für Facebook und Instagram

Kreativität ist also angesagt, denn das Wort „abgesagt“ mag bald niemand mehr hören. „Wir hangeln uns jetzt durch und wollen spannende Formate für Facebook und Instagram entwickeln“, sagt Niemeyer. Auf einem eigenen Facebook-Kanal solle es bald eine Playlist geben, archivierte Konzert-Mitschnitte oder auch Auftritte von Lola-Band und Lola-Chor, die sich in diesen Tagen digital vernetzen: Sie wollen virtuell gemeinsam proben und ihre Noten in Chatrooms austauschen.

Immer wieder werde auf der Homepage Neues zu finden sein, verspricht die Programmchefin. Dazu gehörten etwa Gruß-Botschaften von Künstlern und Ankündigungen von Tutorials der Kursusleiter: „Tanz, Yoga und Musik sind glücklicherweise ja auch online möglich.“

Kooperation mit dem Hamburger Lokalradio

In der Pipeline sei auch eine Kooperation mit dem Hamburger Lokalradio, schließlich findet sich der Sender unter dem selben Dach wie die Lola an der Lohbrügger Landstraße. „Die spielen großartige Musik abseits vom Mainstream und bringen tolle Beiträge, die wir jetzt mehr bewerben wollen. Außerdem können ja mal einstündige Künstler-Interviews im Sender gemacht werden“, überlegt das Lola-Team.

„Wir nutzen jetzt alle Möglichkeiten und sind weiter aktiv“, ist die Devise auch in Krisenzeiten. Denn gewiss werde die Kultur überleben: Das Haus sei schließlich schon jetzt bis zum Jahresende ausgebucht, „und ich mache längst die Programmplanung für 2021“, gibt sich Petra Niemeyer hoffnungsfroh.