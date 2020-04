Wochenmarkt braucht Platz – und erobert das Sachsentor

Einfach Coupons auswählen, ausdrucken und beim nächsten Einkauf an der Kasse abgeben. mehr

Bergedorf. Die Wochenmärkte in Bergedorf und Lohbrügge verändern gerade ihr Gesicht. Um in Corona-Zeiten mehr Abstand halten zu können, weitet das Bezirksamt die Flächen deutlich aus. „Wir bereiten uns auf den großen Ansturm zu Ostern vor und testen verschiedene zusätzliche Standorte für die Händler auch im direkten Umfeld der Märkte“, sagt Rathaussprecher Dr. Sebastian Kloth.

Experiment sorgt in Fußgängerzone für Aufsehen

Ein Experiment, das gestern auf dem Bergedorfer Wochenmarkt für einige Verwirrung sorgte – und im Sachsentor für reichlich Aufsehen. Denn um zusätzlichen Platz für den Wochenmarkt zu schaffen, wurden sämtliche Blumenhändler in die Fußgängerzone verlagert. „Das war alles ziemlich spontan“, sagt Pflanzenhändler Wolfgang Martens. „Wir haben erst Montagnachmittag davon erfahren, dass wir ab Dienstag nicht mehr an unseren gewohnten Plätzen stehen. Da war es zu spät, um unsere Stammkunden noch zu informieren. Sie mussten auf die Suche gehen.“

„Endlich ist wieder Leben im Sachsentor“

Doch das scheint geklappt zu haben: Mittags äußerten sich alle Blumenhändler gegenüber unser Zeitung positiv. „Wir haben sogar einige neue Kunden gewonnen, die eigentlich nur im Sachsentor unterwegs waren“, gestand Martens. Auch die Geschäftsleute der Einkaufsstraße waren positiv überrascht: „Endlich ist trotz der vielen bei uns wegen der Corona-Vorgaben geschlossenen Läden wieder mehr Leben im Sachsentor“, sagte Herrenausstatter Dieter Willhoeft, der auch die nun gestartete Verlängerung des Blumenmarktes um zwei Stunden bis 15 Uhr begrüßt.

Auch angestammte Wochenmarktfläche deutlich vergrößert

So soll es nun auch bleiben, bis die Corona-Regeln aufgehoben werden, mindestens also bis zum 19. April. Das gilt auch für die größeren Abstände auf dem Rest des Wochenmarktes: Am Vinhagenweg stehen die Stände ab sofort nur noch auf einer Seite und dürfen zusätzlich auch ein Stück des Wanderwegs im Schlosspark nutzen. Und auf der Chrysanderstraße ist die Marktfläche jetzt rund 200 Meter länger, erstreckt sich fast bis zur Kreuzung mit der Augustastraße.

Auch Lohbrügger Wochenmarkt wird erweitert

Heute ändert sich nun auch das gewohnte Bild des Lohbrügger Wochenmarktes. „Wir öffnen den Bereich von dem italienischen Restaurant bis hinauf zur Lohbrügger Landstraße für die Stände“, sagt Rathaussprecher Kloth. „Und auf dem gesamten Platz dürfen keine Lkw der Marktbeschicker mehr stehen. So können wir die Gänge für die Kunden deutlich breiter machen.“ Ob auch ein Stück des Leuschnerparks für den Markt geöffnet wird, stand gestern noch nicht fest.

Generalprobe für den großen Ansturm vor Ostern

Alle Maßnahmen gelten als Generalprobe für die beiden Oster-Wochenmärkte, zu denen ein besonders starker Kunden-Ansturm erwartet wird: Bereits morgen ist von 8 bis 13 Uhr wieder Wochenmarkt in Bergedorf. Er wird vom Karfreitag vorgezogen. Sonnabend folgt dann wie gewohnt der Lohbrügger Wochenmarkt – ebenfalls von 8 bis 13 Uhr.