Online-Konzert: Bühne frei für „Doctor Love Power“

Bergedorf. Ein Mann, seine Gibson-Gitarre und kleine musikalische Geschichten aus dem Leben: Dienastagabend spielt Mark Bloemeke alias Doctor Love Power das nächste Live­stream-Konzert in unserem Online-Kulturfestival.

„Bühne frei – Live dabei!“ heißt es wieder nach der Tagesschau. Der Profimusiker spielt live aus dem leeren BeLaMi vor allem eigene Songs und erzählt aus seinem Leben in Hamburg, New Orleans und Tarpon Springs. „Das Konzert soll dazu beitragen, dass das BeLaMi nicht in Vergessenheit gerät“, sagt Bloemeke. Musiker und Clubs müssten gemeinsam um das finanzielle Überleben in der Coronakrise kämpfen.

Um 20.15 Uhr auf bergedorfer-zeitung.de.