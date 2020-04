Live-Interview mit Hamburgs Finanzsenator Dressel

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Derzeit vergeht kein Tag ohne neue Mitteilungen, wie der Wirtschaft in der Coronakrise geholfen werden soll. Zu Hilfen für Selbstständige und Kleinstbetriebe sollen Unternehmen und Konzernen Kredite über die Kreditanstalt für Wiederaufbau und ihre jeweiligen Geschäftsbanken vermittelt werden. Dazu kommen unterschiedliche Programme, die die jeweiligen Bundesländer bereits aufgelegt haben oder gerade starten.

Das Problem ist, den Überblick zu behalten

Es ist schwierig. dabei den Überblick zu behalten. „Zumindest was Hamburg anbelangt, wollen wir Antworten bieten“, kündigt der Bergedorfer Bundestagsabgeordnete Metin Hakverdi (SPD) an. Heute mittag will er von 12.30 Uhr an seinen Parteifreund, Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel interviewen.

Das Interview soll live auf Facebook wie auch im bz-Onlineauftritt www.bergedorfer-zeitung.de zu verfolgen sein. „Uns geht es nicht um Parteipolitik. Der Finanzsenator wird Fragen um den Hamburger Schutzschirm unmittelbar beantworten“, betont Hakverdi. Der Bundestagsabgeordnete aus Wilhelmsburg ist ein ausgewiesener Haushalts- und Finanzexperte.

Live-Interview auf www.bergedorfer-zeitung.de

Tatsächlich reißen die Fragen und Forderungen an die Politik nicht ab. So bemängelten Gewerbetreibende, dass Hausbanken sich scheuen, ihnen Kfw-Kredite zu vermitteln, weil die Geldinstitute für zehn Prozent der Kreditsumme selbst haften sollen. Andere kritisieren, dass Kredite ihnen kaum helfen, weil die Rückzahlung sie auf jeden Fall über Gebühr belasten werde. Unter welchen Bedingungen sie etwa Corona-Soforthilfe aus dem Schutzschirm erhalten können, und was dabei zu beachten ist, dazu sollen sie heute Antworten erhalten.