Scharfe Kritik an Stopp des Bergedorfer Testzentrums

Bergedorf. Die Absage des Corona-Testzentrums schlägt Wellen. „In Zeiten einer Pandemie ist so etwas katastrophal“, sagt Prof. Dr. Marco Sailer. Der ärztliche Direktor des Bethesda Krankenhauses war in die die gut zweiwöchige Vorbereitung eingebunden: „Angeschoben von Bergedorfs Hausärzten, in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Bezirks und unser Klinik hätte es jetzt starten können. Es wäre ein wichtiger Baustein gewesen für die zu Ostern befürchtete Coronawelle.“

Ohne Bezirksamt mussten Hausärzte das Projekt aufgeben

Wie berichtet, hatte das Bezirksamt am Sonntag überraschend seine Unterstützung für das Testzentrum zurückgezogen. Es hätte ein Firmengelände an der Straße Am Schleusengraben kostenfrei anmieten und weitere organisatorische Rahmenbedingungen schaffen sollen, damit Bergedorfs Hausärzte um Organisator Gregor Brinckmann hier die Coronatests unter freiem Himmel durchführen können. Ohne das Amt im Hintergrund, mussten sie den für heute um 15 Uhr geplanten Start absagen.

Behörde: „Projekt nicht untersagt“

Die Schuld an dieser Entwicklung wies die Hamburger Gesundheitsbehörde gestern von sich: „Wir haben das Projekt nicht untersagt“, stellte Sprecher Dennis Krämer gegenüber unserer Zeitung klar. Allerdings habe man Bedenken gehabt, ob das Projekt dem erwarteten Ansturm gewachsen sei. „Wir befinden und noch in Gesprächen mit der Kassenärztlichen Vereinigung darüber, wie und wo Testzentren sinnvoll eingerichtet werden können“, so Kramer. Bis zu deren Abschluss sei das Bergedorfer Projekt ein „privater Vorstoß“ der hiesigen Ärzte.

Kassenärztliche Vereinigung hält Testzentren für nicht erforderlich

Parallel teilte die KV gestern mit, dass der mobile Corona-Testdienst seit Sonntag nicht mehr überlastet sei. Mit 2500 Anrufen pro Tag unter 116 117 sei die Zahl der Hilfesuchenden gegenüber den vergangenen Wochen auf ein Zehntel zurückgegangen. Fazit: „Testzentren sind in der jetzigen Situation nicht erforderlich.“

Senatorin verschiebt Mitteilung

Ob das auch Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) so sieht, blieb gestern offen: Ihre für den Nachmittag angekündigte Mitteilung zum Stand der Vorbereitung der fünf bis sieben behördlich organisierten Hamburger Testzentren wurde auf heute verschoben.

„Wieder einem Bergedorfer Projekt rote Karte gezeigt“

„Wenn keines darunter in Bergedorf liegt, wäre das ein Skandal“, macht Katja Krämer (SPD), Vize-Vorsitzende des Gesundheitsausschusses der Bezirksversammlung, ihrem Ärger über den gestoppten hiesigen Vorstoß Luft. „Ich bin sauer, dass die KV einem Bergedorfer Projekt wieder die rote Karte zeigt, obwohl unsere Hausärzte mit viel Herz und Engagement ein wichtiges Element für die Gesundheit der Bergedorfer auf den Weg gebracht hatten.“

Verantwortliche werden noch gesucht

Gesundheitsausschuss-Chef Helmuth Sturmhoebel (Linke) wird ebenfalls sehr deutlich: „Wer für den Stopp verantwortlich ist, wird noch zu klären sein. Im Angesicht der Coronapandemie hätte ich mir von Behörde und KV Unterstützung für das Bergedorfer Projekt gewünscht. Denn die haben noch nichts Vergleichbares auf die Beine gestellt.“