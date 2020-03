Corona-Abwehr: Mundschutz darf nicht alles sein

Lohbrügge. Mut zur Maske, schön sein können wir später: Immer mehr Fachleute sprechen sich dafür aus, dass wir alle einen Mundschutz tragen sollten, sobald wir auf die Straße gehen. „Gerade gestern ist das verpflichtend in Österreich angeordnet worden, zumindest in Supermärkten“, benennt Prof. Dr. Ralf Reintjes ein Beispiel. Der Professor für Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung an der Lohbrügger Hochschule (Fakultät Life Science) ahnt zwar, „dass der Individualschutz nicht so wahnsinnig groß ist. Aber wenn wir alle einen Schutz haben, wird die Virus-Übertragung wahrscheinlich reduziert. Selbst wenn es nur zwei Prozent wären, wäre das schon ein positiver Effekt.“

Ansteckend schon vor Auftreten der Symptome

Gerade in Supermärkten „als zentraler Ort und wichtiger Katalysator“ spiele der Mundschutz eine große Rolle, weil da schließlich auch die Luft zirkuliere. „Man kann sich nicht zu 100 Prozent in Sicherheit wiegen, aber ein Mundschutz kann die Verbreitung hemmen“, ist Reintjes überzeugt und erinnert an Fakten: „Wer sich ansteckt, ist bereits vor Auftreten der Symptome infektiös. Es heißt, dass die Hälfte aller Weiterinfizierungen in dieser Zeit stattfinden.“

Besser ein Küchenhandtuch als gar nichts

Während in asiatischen Ländern der Mundschutz längst üblich ist, muss Europa noch aufholen. Da es an medizinischen Masken mangelt und die Preise in die Höhe schnellen, kursieren zahlreiche Näh-Anleitungen im Internet. Helfen denn diese selbst gebastelten Teile auch? „Auch ein Taschentuch oder ein Küchenhandtuch können helfen, wenn man angeniest oder angehustet wird. Alles ist besser als gar nichts“, meint Reintjes. Durch einen Mundschutz dürfe sich aber niemand in Sicherheit wiegen, so der Epidemiologe: „Trotzdem sollte man fremden Menschen nicht die Hand geben oder sie umarmen.“

Abstand halten ist wichtiger

Laut Hamburgs Ärztekammerpräsident Dr. Pedram Emami sei es wichtiger, sich an die Abstandsregeln zu halten und medizinisches Fachpersonal mit professionellen Materialien zu Schützen. Er sagt: „Selbst genähte Mundschutze schützen nicht vor Ansteckung, sie können nur dabei helfen, andere Menschen nicht anzustecken, wenn man selbst erkrankt ist.“

VHH-Fahrer dürfen, müssen aber nicht

Bei den VHH wird es den Busfahrern freigestellt, einen Mundschutz zu tragen oder nicht. Einige Fahrer greifen bereits darauf zurück. „Wir verbieten es nicht, empfehlen aber unseren Fahrern gleichzeitig, es nicht zu tun“, erklärt VHH-Sprecherin Anja Giercke, „denn medizinische Einrichtungen wie Krankenhäuser benötigen die Masken dringender.“ Das Fahrgastunternehmen tausche sich täglich mit Behörden aus, und demnach seien die zurzeit geltenden Regelungen, etwa das Kontaktverbot zwischen Fahrgästen und Fahrer, die Absperrung der vorderen Fahrgastsitze und das strikte Verbot, vorn einzusteigen, vollkommen ausreichend.

Textil-Masken beim Änderungsschneider

Doch selbst wer sich dafür entscheidet, einen Mundschutz zu tragen, wird nicht ohne Weiteres fündig. In Drogeriemärkten und Apotheken in Bergedorf wurden wir gestern nicht fündig. Im Casinopark in Wentorf hat Änderungsschneider Göksal Akar die Marktlücke für sich entdeckt, bietet jetzt Textil-Mundschutzmasken zum Preis von 6 Euro an. „Sie können in verschiedenen Farben und Mustern bei uns bestellt und nach einer Stunde abgeholt werden.“ Rund 100 Exemplare hat er in den vergangenen Tagen verkauft.

Medizinischem Personal nicht Material streitig machen

„Wer niest, verteilt Tröpfchen, und ein Mundschutz fängt die größeren dieser Tröpfchen ab“, sagt Deutschlands Top-Virologe Christian Drosten. Er sieht die Maske zudem als Erinnerung an den Träger, sich vor dem Virus in Acht zu nehmen. Sie könne verhindern, dass man sich unbewusst weiterhin ins Gesicht fasst, die Augen reibt oder den Mund berührt. Man dürfe aber nicht sorglos werden und andere Hygiene-Maßnahmen wie das Händewaschen schleifen lassen. Wovor alle Mediziner warnen: Keinesfalls sollten Private dem medizinischen Personal die knappen Profi-Masken streitig machen.