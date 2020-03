Coronakrise: So kreativ sind Bergedorfs Unternehmer

Bergedorf. Die Geschäftsstelle des Bergedorfer Wirtschaftsverbandes WSB wird in Coronazeiten immer mehr zum Beratungszentrum in Sachen Wirtschaftshilfen für die knapp 180 Mitgliedsunternehmen. „Wir erklären, wie Kurzarbeit beantragt wird, wo Soforthilfen zu bekommen sind, welche juristischen oder technischen Fallstricke das Homeoffice bereiten kann und vieles mehr“, sagt Geschäftsführer Marc Wilken (Details: www.wsb-bergedorf.de/

aktuelles/corona-info-blog).

Wirtschaftsverband WSB hilft bei allen Fragen

Doch er ist nicht nur Berater, Wilken trägt seit Tagen auch zusammen, wie kreativ Bergedorfs Unternehmer mit der Krise umgehen. Trotz manch behördlich verfügter Geschäftsschließung, diverser Auftragsverluste, Materialmangel und wirtschaftlichen Sorgen, ist dabei ein Bild entstanden, das zuversichtlich macht.

Fahrrad Marcks mitten im Saisonauftakt

Bei Fahrrad Marcks etwa, wo die Krise gerade den Saisonauftakt verhagelt, gibt sich Chefin Tina Hansmann zuversichtlich: „Die Kunden halten zu uns. Bis zu 60 Menschen täglich nutzen unsere telefonische Terminvergabe unter 040/72 41 57 12, über die wir die Zahl der Menschen steuern, die zu uns in den Laden kommen. So kann der Verkauf zumindest auf kleiner Flamme weiter laufen.“ Auch die Fahrradwerkstatt ist weiterhin geöffnet.

Kurzarbeit in April und Mai

Trotz eines erwarteten Umsatz-Rückgangs von bis zu 30 Prozent im März und bereits beantragter Kurzarbeit für den Großteil der 90 Mitarbeiter für die Monate April und Mai gibt sie sich optimistisch: „Wir werden das überstehen.“

Appartements werden zum Homeoffice

Sehr kreativ gehen Carsten und Nicole Günther vom ehemaligen Weinhaus an der Bergstraße in Boberg mit der Situation um. Nach der Aufgabe der Gastronomie vor einigen Jahren und der Umstellung des Geschäfts auf die Vermietung von Appartements bieten sie diese nach der behördlich verordneten Schließung aller Hotels jetzt als Homeoffice-Arbeitsplätze an. Schließlich verfügen die Räume über ausgezeichnete IT-Anschlüsse.

Blumen, Schuhe und Eierlikör

Der Hof Eggers in Kirchwerder bietet in der Coronakrise jetzt einen Blumen-Lieferservice an. Und das Schuhhaus Schüttfort im Sachsentor setzt ganz auf seinen schon seit Jahren erfolgreichen Online-Shop. Auch die Weinhandlung von Have hat alle Hände voll zu tun mit dem Verkauf ihres beliebten Ostereierlikörs „Advokat“. Außer dem gewohnten Verkauf im weiterhin geöffneten Laden geht das jetzt vielfach per Bestellung über Telefon oder E-Mail.

Saturn hält Warenausgabe offen

Der Elektronik-Markt Saturn im CCB-Fachmarktzentrum ist zwar geschlossen. Doch es können täglich von 10 bis 18 Uhr Onlinebestellungen abgeholt werden. Dafür ist die Warenausgabe geöffnet.

Juwelier Zieroth startet Homepage

Auch Juwelier Zieroth musste zwar seinen Verkauf schließen, hält die Werkstatt aber offen. „Nach dem ersten Schock über die Vorgaben bieten wir jetzt wieder alle Service-Dienstleistungen an, aber vorerst nur nach telefonischer Rücksprache“, sagt Tanja Zieroth. Zudem hat sie den Online-Verkauf gestartet, die Homepage www.juwelierzierothsachsentor.de ganz neu eingerichtet.

Goldschmiede-Werkstatt Jean Koch arbeitet

Auch die Goldschmiede Jean Koch macht weiter. Bestellungen über den Online-Shop www.jeankoch-shop.de werden weiter ausgeliefert, zudem arbeitet die Werkstatt und bietet für Schmuck aller Art einen kostenlosen Abhol- und Lieferdienst an.

Innenstadt-Apotheken deutlich länger geöffnet

Einen besonderen Service haben die Bergedorfer Innenstadt-Apotheken rund um das Sachsentor eingerichtet. Im Wechsel sind die Mohnhof-, die Löwen-, die Linden- und die zwei Pluspunkt-Apotheken jetzt auch sonntags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Auch sonst wurden die Dienstzeiten erweitert. So haben die beiden Pluspunkt-Apotheken (Sachsentor 29 und 67) jetzt montags bis freitags von 8 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet. Zudem werden Medikamente den Kunden nach Hause geliefert, wenn der Arzt das Rezept an die Apotheke übermittelt.

Firma Akkutauschen arbeitet wie gewohnt

Wie gewohnt im Dienst sind die Mitarbeiter der Firma Akkutauschen. Am Horster Damm 197 in Altengamme wechseln sie die Energieversorger technischer Geräte aller Art aus. Details unter www.akkutauschen.de.

Krankenkassen: Büros telefonisch erreichbar

Auch die Krankenkassen Barmer und DAK mussten ihre Bergedorfer Büros wegen der Behörden-Vorgaben schließen. Beide sind aber weiter telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Die Mitarbeiter sind weiter im Dienst.

Hilfe beim Start ins Homeoffice

Hilfe beim Umzug ins Homeoffice bietet der Computer-Dienstleister GSD Software Design GmbH an der Ernst-Mantius-Straße an. Immerhin bedeutet das dienstliche Arbeiten am privaten Computer einige Gefahren für die heimische Software. Vielfach ist sie nicht gut gegen Hacker-Attacken, Viren oder andere Angriffe aus dem Netz gesichert. Die Hotline zu GSD: 040/72 69 25 00.