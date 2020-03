Theater plant zuversichtlich für die Zeit nach Corona

Bergedorf. Elke Winter wollte die „Häppchenplatte des Lebens“ servieren, das Kom(m)ödchen Düsseldorf mit „Quickies“ und „schnellen Nummern zur Lage der Nation“ unterhalten. Doch aus all dem wurde nichts: Mitte März musste das Altonaer Theater wegen der Corona-Epidemie alle Vorstellungen im Gräpelweg 8 bis auf Weiteres absagen. Hinter den Kulissen aber machen sich die Theaterplaner selbst Mut und schauen zuversichtlich in die Zukunft: „Wir planen ganz normal die Spielzeit ab Herbst“, stellt Gastspielmanager Peter Offergeld fest. Und nicht nur das: Die bisher ausgefallenen zwölf Vorstellungen können mit nur einer Ausnahme im Herbst nachgeholt werden.

„Die Karten behalten ihre Gültigkeit“

„Wir haben für alle Vorstellungen Ersatztermine gefunden – die Karten behalten also ihre Gültigkeit“, sagt Offergeld. Nur für die Hitler-Satire „Er ist wieder da“ kann kein Ersatz geboten werden, da das Ensemble im Herbst nicht zur Verfügung steht. Alle, die ein Ticket dafür haben, sollen als Ersatz Gutscheine für eine andere Vorstellung bekommen.

Die Altonaer, die seit vielen Jahren für die Spielzeit im Haus im Park zuständig sind, hoffen, dass alle Ticketinhaber die Ausweichtermine wahrnehmen können – und andernfalls Gutscheine für andere Vorstellungen akzeptieren. „Wenn Besucher jetzt anfangen, Tickets zurückzugeben, dann wird es finanziell schwierig“, stellt Offergeld fest.

Die Bühnenarbeiter sind in Kurzarbeit

Denn die Coronaepidemie hat die Kulturbetriebe – und damit auch das Altonaer Theater – hart getroffen. Seit Mitte März sind die Einnahmen durch die ausgefallenen Vorstellungen weggebrochen, Mitarbeiter für die Bühnenarbeit, wie etwa Techniker, mussten in Kurzarbeit geschickt werden.

Gleichzeitig versuchen die Theatermacher den Kopf über Wasser zu halten und optimistisch in die Zukunft zu blicken. So werden online auch immer noch Karten für den Kabarettisten Mathias Richling verkauft, der am Sonnabend, 2. Mai, die Spielzeit 2019/20 im Haus im Park beenden soll. Stand jetzt ist der Auftritt noch aktuell, doch Offergeld weiß: „Wir müssen natürlich die Entscheidungen des Senats abwarten.“ Viele der derzeit in Hamburg geltenden Einschränkungen sind bis Mitte/Ende April terminiert. Doch wie es dann weitergeht, weiß derzeit niemand.

„Es wird eine tolle, große Saison“

Die neue Spielzeit ab Herbst 2020 wird aber unverändert geplant. Die Theatermacher hoffen bis dahin auf eine zumindest teilweise Rückkehr zur Normalität. Das neue Heft ist fast fertig, sagt Offergeld, die Vorstellungen sind größtenteils gesetzt. In Bergedorf soll es wieder Komödie, Drama und Musik geben. Gitte Haenning etwa wird erneut am Gräpelweg erwartet, zudem erstmals der Musiker Stefan Gwildis. Auch das Entertainment-Duo Benno & Max kommt zum ersten Mal nach Bergedorf, gestaltet den Jahreswechsel.

Mit den Nachholterminen sind 59 Vorstellungen in der Saison 2020/21 geplant. Gastspielmanager Peter Offergeld demonstriert Zuversicht: „Es wird wieder eine tolle, große Saison.“