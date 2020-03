Großband in Allermöhe: Hunderte Strohballen in Flammen

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Allermöhe. Mehrere Hundert Strohballen sind am frühen Sonntagmorgen in Allermöhe in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte mit einem Großaufgebot. Die Nachlöscharbeiten sollen sich noch mindesten bis zum Mittag hinziehen, berichtete unser Reporter vor Ort. Zur Brandursache gibt es noch keine offiziellen Angaben. Doch wird Brandstiftung vermutet.

Gegen 5.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte am Allermöher Deich 145 eintrafen, da schlugen die Flammen bereits hoch in den Himmel. Roter Feuerschein lag über dem Einsatzort an einem Wirtschaftsweg nahe einer Brücke über die Autobahn 25, unweit eines Bauernhofs.

Etwa 350 Rundballen müssen auseinandergezogen und gelöscht werden.

Foto: Christoph Leimig, / Christoph Leimig

Auf dem dortigen Feldrand brannten drei Mieten mit zusammen etwa 350 Rundballen Stroh sowie Heu, wobei eine Miete etwas abseits der beiden anderen stand. Zudem brannten an der Brückenauffahrt „Barrikaden“ aus aufgeschichteten Ästen. Die Zufahrt der Feuerwehren behinderte dies allerdings nicht, da diese vom Allermöher Deich aus erfolgte.

Löschwasser aus der Dove-Elbe gepumpt

Die Feuerwehren löschten aus zahlreichen Schläuchen. Dafür wurde eine mehrere Hundert Meter lange Wasserversorgung von der Dove-Elbe aus gelegt. Mit einem Bagger und einem Radlader wurden die Ballen auseinander gezogen, damit sie gelöscht werden konnten. Ein Anhänger, der in der Nähe stand, wurde in Sicherheit gebracht. Zudem sicherte die Feuerwehr ein Reetdachhaus vor einem eventuellen Brand.