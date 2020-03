Spielscheune und andere Freizeitstätten rufen um Hilfe

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Neuallermöhe. Mit einem Brandbrief haben sich Hamburger Freizeitstätten, darunter die Spielscheune der Geschichten in Neuallermöhe, an die Hansestadt gewandt: Darin bitten Unternehmen wie das Hamburg Dungeon, die Jump House Holding, das Miniatur Wunderland oder auch Gilde Bowling Hamburger Politiker schnellstmöglich um einen Gesprächstermin, um gemeinsam nach Lösungen in der Coronakrise zu suchen.

„Von heute auf morgen wurden alle Freizeitaktivitäten ausnahmslos eingestellt, alle Betrieb zwangsgeschlossen“, stellen sie fest. Zwar sei Gesundheit nun wichtiger und Freizeitvergnügen hätten derzeit „keinerlei Priorität“: Doch allein bei den Unterzeichnern des Briefes gehe es um gut 2000 Arbeitsplätze.

Mehr als 2000 Arbeitsplätze sind in Gefahr

„Es ist für uns gerade nicht einfach“, sagt auch Annette Kalkowski, Geschäftsführerin der vielfach ausgezeichneten Spielscheune am Marie-Henning-Weg. Alle Mitarbeiter seien von der Krise direkt betroffen: „Die Festangestellten bekommen seit dem 16. März Kurzarbeitergeld.“ Die geringfügig Beschäftigten bekämen nichts mehr – was Kalkowski sehr schmerzt. Doch anders als Gastronomen, die ja beispielsweise einen Lieferservice bieten könnten, sei der Ausfall komplett. „Freizeiteinrichtungen haben keinerlei Einnahmen mehr und sitzen trotzdem auf dem Fixkosten.“

„Online-Geburtstage“ für traurige Kinder

Noch habe die Spielscheune „ein bisschen was in der Rücklage“, sagt Kalkowski. Und Ideen gibt es auch, um die Kinder zu trösten: „Online-Geburtstage“ sind geplant, zu denen per Videochat eine Geschichte erzählt wird. Zudem sollen in der Reihe „Spielscheune at home“ Erzählvideos auf der Homepage veröffentlicht werden. Doch die Angebote werden wohl kostenlos sein und kein Geld in die Kassen spülen.

Womöglich werde es viele Freizeitstätten nach der Krise nicht mehr geben, so die Unterzeichner des Briefes. Zwar seien Entschädigungen angekündigt. Doch wie, auf welchem Wege und wie schnell – das müsse nun schnell geklärt werden.