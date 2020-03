Bethesda beklagt ersten Corona-Toten in Bergedorf

Bergedorf. Nach mehreren Tagen auf der Corona-Isolierstation ist ein über 80-jähriger Patient am Freitag im Bethesda Krankenhaus gestorben. Der Mann mit verschiedenen Vorerkrankungen hatte verfügt, keine lebenserhaltenden Maßnahmen einzuleiten, auch nicht intubiert und beatmet zu werden.

„In Absprache mit seiner Familie haben wir das respektiert und ihn nicht auf die Intensivstation verlegt“, sagte die Corona-Koordinatorin und Chefärztin der Anästhesie der Klink, Anita König.

Zustand einer Seniorin gilt als kritisch

Insgesamt lagen Freitagabend drei Patienten im Alter von 57 bis 72 Jahren an den Beatmungsgeräten auf der Intensivstation des Bethesda Krankenhauses in Bergedorf. Eine über 70-Jährige wurde zurück auf die Isolierstation verlegt, weil auch sie künstliche Beatmung ablehnte – ebenfalls in enger Absprache mit den Angehörigen. Auch sie hat mehrere Vorerkrankungen. Ihr Zustand gilt als kritisch.

Mit weniger schweren Verläufen lagen am Freitag drei weitere Patienten auf der Isolierstation. Der Aufnahme-Stopp des Bethesda für neue Corona-Patienten ist Freitag wieder aufgehoben worden.

71-Jähriger im UKE verstorben

Zudem verstarb am Freitagnachmittag ein 71 Jahre alter Patient im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) gestorben, berichtet Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks bei der Landespressekonferenz. Die Erkrankung sei eindeutig Covid-19 zuzuordnen.

Bislang ist in Hamburg offiziell ein Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus gestorben. Der Fall, es handelt sich um einen 52-jährigen Mann, sei an das Robert Koch-Institut gemeldet worden. Davor war bereits bei einem gestorbenen Bewohner eines Seniorenheims eine Corona-Infektion festgestellt worden. Doch sei diese wegen umfangreicher Vorerkrankungen des Mannes nicht als eindeutige Todesursache ausgemacht worden.

Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Hamburger ist seit Donnerstag auf 1759 Fälle gestiegen. Unter den Infizierten sind 104 in stationärer Behandlung, 31 befinden sich auf einer Intensivstation.