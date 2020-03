Bergedorfer Rathaus ist im Homeoffice – aber erreichbar

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Das Dienstleistungszentrum im CCB: geschlossen: das Rathaus: zu. Bergedorfs Bezirksamt hat in der Coronakrise nach außen alles auf null gestellt. Doch hinter den Kulissen wird weiter für die Bürger gearbeitet, betont Bergedorfs Verwaltungsdezernent Ulf von Krenski: „Das Bezirksamt ist voll einsatz- und handlungsfähig.“ Doch was bedeutet das genau?

Wer sich derzeit – egal ob für eine neuen Personalausweis, Reisepass oder eine Amtsbescheinigung – an das Kundenzentrum hätte wenden wollen, wird derzeit im Internet darauf verwiesen, dass keine Termine vergeben werden. Allerdings: „Menschen, die sich an uns mit dringenden und unaufschiebbaren Anliegen wenden, werden bedient. Entweder telefonisch, elektronisch (vorzugsweise) oder auch in Einzelfällen persönlich“, erläutert von Krenski. „Um beim Beispiel Kundenzentrum zu bleiben, haben wir dort zu den üblichen Zeiten zwischen 7 und 19 eine telefonische Erreichbarkeit.“ Die Kontaktdaten dazu: Telefon 428 91-28 91, oder E-Mail an Kundenzentrum@bergedorf. hamburg .de.

Anmeldungen für Hochzeiten sind möglich

Auch das Standesamt ist im Dienst, stellt Geburts- und Todesbescheinigungen aus. Anmeldungen zur Eheschließungen sind möglich. „Neue Trauungstermine vergeben wir jedoch nicht“, sagt der Verwaltungsdezernent. „Terminierte Trauungen werden mit Standesbeamten und Brautleuten durchgeführt“ – also ohne Gäste.

Die wenigen Dienststellen, die noch Publikum haben, sind mit Desinfektionsmitteln in den Eingangsbereichen ausgestattet. Kunden werden nur einzeln eingelassen. Das ist etwa bei den Kassenauszahlungen so. Dort werden die Kunden einzeln „abgeholt“.

Mehr als die Hälte der Mitarbeiter arbeitet von zu Hause aus

Wann immer möglich werden die Kunden aber telefonisch oder per Internet bedient. Bescheinigungen etwa werden per Post versandt. Anträge werden wie gewohnt bearbeitet – allerdings vielfach vom „Homeoffice“ aus. Dafür wurden zusätzliche Notebooks angeschafft und Zugänge zu der nötigen Software in den Fachbereichen hergestellt. So können Anliegen etwa ans Jugendamt oder für die Wohngeldbearbeitung von den Mitarbeitern auch zu Hause bearbeitet werden. Die Datensicherheit sei dabei gewährleistet, sagt von Krenski.

Mit Stand von Montag arbeiteten 221 Bezirksamtsmitarbeiter normal im Büro, 250 von zu Hause aus. 56 Kollegen hatten sich krank gemeldet – an Corona ist aber keiner erkrankt. „Der Krankenstand liegt mit rund zehn Prozent in einem durchaus normalen Rahmen für die Jahreszeit“, so von Krenski. 13 Mitarbeiter befanden sich als Verdachtsfälle zu Hause in Quarantäne, 30 hatten Urlaub. „Insgesamt waren wir also mit 471 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz“.

Auch im internen Dienstbetrieb wird darauf geachtet, dass die allgemeinen Regeln eingehalten werden: Mehr als zwei Personen arbeiten nicht zusammen. Besprechungen werden per Telefon oder Videokonferenz abgehalten.