Schlange stehen vor dem Baumarkt

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Der heftige Kundenansturm auf Hamburgs Baumärkte macht auch vor Bergedorf nicht halt. „Fast alle anderen Einzelhandelsgeschäfte haben wegen Corona geschlossen, und viele Leute bleiben zu Hause“, sagt Gartenberater Torsten Plank vom Bergedorfer Obi-Markt. „Da ist es kein Wunder, dass sie Pläne für Haus und Garten machen, Projekte anschieben und dafür die Sachen im Baumarkt besorgen.“

Farben, Zäune, Hochbeete

Besonders gefragt sind in diesen Tagen bei Obi Farben für draußen und drinnen, Zaunmaterial, Pflanzen, Erde und Hochbeete. „Die gibt es in verschiedenen Ausführungen als Bausatz. Manch Gartenbesitzer zimmert sich aber auch aus vier alten Europaletten ein Hochbeet zusammen und holt sich bei uns das restliche Zubehör.“ Der ganz große Ansturm blieb laut Plank bei Obi nur deswegen aus, weil der Baumarkt wegen der Bauarbeiten an der Kurt-A.-Körber-Chaussee derzeit schwer anzufahren ist. „Mitarbeiter mit Kindern, die keine Betreuung gefunden haben, dürfen zu Hause bleiben.“

„Je besser das Wetter, desto länger die Schlange“

Im Bauhaus-Markt am Curslacker Neuen Deich herrschte dagegen auch gestern dauerhaft Hochbetrieb. „Je besser das Wetter, desto länger die Schlange vor dem Haus“, meinte Bauhaus-Sprecher Manuel Löhmann trocken. Denn die Öffnung von Baumärkten ist auch in Hamburg an strenge Auflagen geknüpft. So dürfen sich auf der Bergedorfer Verkaufsfläche maximal 100 Personen aufhalten, ein privater Sicherheitsdienst überwacht die Einhaltung streng. Zudem fordert eine ganze Batterie von schildern die Kunden auf, auch draußen in der Warteschlange zwei Meter Abstand zueinander zu halten.

Bauhaus bittet, wenig zu kaufen...

Verkehrte Welt: Um nicht noch mehr Käufer anzulocken, hat Bauhaus bundesweit seine Produktwerbung eingestellt und fordert seine Kunden auf, Einkäufe auf das Notwendige zu reduzieren. „Wir leisten unseren Versorgungsbeitrag für das Handwerk und die Bevölkerung“, so Bauhaus-Sprecher Löhmann. „Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und unserer Kunden hat aber höchste Priorität.“ Daher hat Bauhaus auch frühzeitig auf eine Öffnung am ursprünglich geplanten verkaufsoffenen Sonntag (5. April) verzichtet.

„Wir rechnen jeden Tag mit einer Schließung“

Ob Hamburgs Baumärkte die nächsten Tage überhaupt noch öffnen dürfen oder wie in anderen Bundesländern geschlossen werden, ist ohnehin nicht sicher. „Wir rechnen jeden Tag mit einer gesetzlichen Schließung“, sagt Torsten Plank von Obi. „Schon für diese Woche hatten wir keine frischen Pflanzen bestellt, weil wir nicht wussten, ob wir am Montag noch öffnen.“

Online bestellen und liefern lassen

Ebenso wie Bauhaus verweisen auch die Mitbewerber Toom, Hagebau und Hornbach auf die Möglichkeit, Ware online zu bestellen und nach Hause liefern zu lassen.