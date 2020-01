Anne K. Strickstrock

Seit 20 Jahren ist Günter Stüwe der Vorsitzende des Lohbrügger Awo-Distriktes – „aber bald will ich einen Nachfolger finden“, sagt der 82-Jährige.

Und die wissen, was sie an ihrem Stadtteil haben. Günter Stüwe lebt schon seit 70 Jahren in Lohbrügge und findet es hier einfach gemütlich.