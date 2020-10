Ihre Zeitung in Print, Online und als E-Paper

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf/Geesthacht. Es gibt Neuigkeiten bei der Bergedorfer Zeitung und der Lauenburgischen Landeszeitung: Ab dem heutigen Mittwoch gibt es nun noch mehr Bergedorf, mehr Hamburg, mehr Norddeutschland. Die Bergedorfer Zeitung und die Lauenburgische Landeszeitung wachsen mit ihren Digitalangeboten, werden deutlich modernen und bilden künftig gemeinsam mit dem Hamburger Abendblatt das zentrale Internetportal für Hamburg und die Metropolregion. Nach wie vor gibt es aber auch die gedruckten Ausgaben, denn sie sind die Herzstücke unserer Marken mit sehr langer Tradition.

Unser Service für unsere Leser in einer kurzen Übersicht:

Wie gewohnt: Die gedruckten Ausgaben von BZ und LL

Die gedruckten Ausgaben von Bergedorfer Zeitung und Lauenburgischer Landeszeitung bleiben wie gewohnt erhalten.

Die gedruckten Ausgaben von Bergedorfer Zeitung und Lauenburgischer Landeszeitung erscheinen wie gewohnt an sechs Tagen pro Woche von Montag bis Sonnabend und sind sowohl im Abo als auch im Einzelverkauf erhältlich. Wochentags informieren wir Sie auf 20 bis 24 Seiten, in der Wochenendausgabe auf etwa 40 Seiten, über die wichtigsten, unterhaltsamsten und bewegendsten Geschichten aus der Heimatregion, Deutschland und der Welt. Täglich berichten die Reporter unserer Lokalredaktionen aus Bergedorf sowie den Vier- und Marschlanden, aus den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg. Was passiert im Rest von Hamburg und Schleswig-Holstein? Was tut sich im Bereich der Wirtschaft? Und was gibt es Neues aus dem Sport und dem Lokalsport? Das lesen Sie ebenfalls in den Printausgaben. Dazu kommen aus Berlin die Berichte über die nationale und internationale Politik sowie das Geschehen „Aus aller Welt“.

Informationen zu den Abos und Testangeboten gibt es online unter https://aboshop.bergedorfer-zeitung.de oder Telefon 040/72 56 60

Neuer Internetauftritt: Ein Portal für Bergedorf, Hamburg und die Region

Der Internetauftritt von bergedorfer-zeitung.de bildet künftig mit abendblatt.de das zentrale Portal für die Region.

Heute im Laufe des Tages geht der neue Internetauftritte online – mit mehr Bergedorf, mehr Hamburg und mehr Norddeutschland. Das digitale Angebot von Bergedorfer Zeitung und Lauenburgischer Landeszeitung bildet gemeinsam mit dem Hamburger Abendblatt das zentrale Internetportal für Hamburg und die Metropolregion. Die Seiten bergedorfer-zeitung.de und abendblatt.de wachsen zusammen und bieten für alle Kunden einen Mehrwert. Das Angebot für Digitalleser der Bergedorfer Zeitung wird deutlich ausgeweitet: Sie erhalten neben mehr und professioneller aufbereiteten Inhalten aus Bergedorf, Stormarn und dem Herzogtum Lauenburg zusätzlich Zugriff auf die gesamte Welt von abendblatt.de. Wer unter www.bergedorfer-zeitung.de einsteigt, kann von dort aus zu allen Teilen des Portal navigieren. Hier finden Sie an sieben Tage pro Woche, an 365 Tagen im Jahr aktuelle Nachrichten. Die Redaktion arbeitet von 6 Uhr morgens bis Mitternacht.

Vollen Zugriff auf alle Artikel gibt es als Neukunden-Angebot bereits für 0,99 Cent für die ersten 30 Tage. Danach werden 7,90 Euro pro Monat fällig. Alle Infos finden Sie unter www.abendblatt.de/plus

Die neue E-Paper-App mit vielen zusätzlichen Funktionen

In der neuen E-Paper-App finden Sie die Tageszeitungen, die Beilagen und auch die Wochenblätter Bille und Echo.

Die aktuelle Tageszeitung bereits am Vorabend lesen? Das geht ab sofort mit der neuen E-Paper-App von Bergedorfer Zeitung und Lauenburgischer Landeszeitung sowie im Web-Reader auf www.bergedorfer-zeitung.de. Bereits kurz nach Redaktionsschluss können Sie gegen 21 Uhr die Ausgaben des Folgetages auf dem PC, Tabletcomputer oder Smartphone lesen – und hören. Denn neben vielen weiteren Neuerungen bietet die App auch die Möglichkeit, sich die Artikel über die Sprachfunktion vorlesen zu lassen. Neu ist auch der Lesemodus, der die Texte in unterschiedlichen Schriftgrößen anzeigt. Ebenfalls neu in der App sind die Beilagen wie etwa das TV-Magazin sowie die Wochenblätter Bille und Echo.

Die neue E-Paper-App finden Sie im App-Store von Apple und im Google-Play-Store. Natürlich können Sie das E-Paper weiter auf der Webseite bergedorfer-zeitung.de/epaper lesen. Das E-Paper-Abo kostet 19,99 Euro im Monat und ist unter www.bergedorfer-zeitung.de/digital erhältlich. Derzeitige E-Paper-Abonnenten müssen sich einmalig unter bergedorfer-zeitung.de/registrierung mit ihrer Kundennummer registrieren, um das neue E-Paper zu nutzen.