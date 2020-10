Achtung, Autofahrer! A1 das ganze Wochenende voll gesperrt

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Hamburg. Am kommenden Wochenende gibt es Stau-Chaos auf der Autobahn 1 – aber gleichzeitig 58 Stunden lang ziemlich freie Fahrt für alle Nutzer der B 5 zwischen Bergedorf und Hamburg. Grund für den ungleichen Verkehrsfluss ist der Auftakt zum Finale der Brückenbaustelle am Kreuz der beiden Straßen: Sonnabend fällt mit dem nördlichen Bauwerk die zweite der altersschwachen B-5-Brücken über die A 1.

Damit der Abriss reibungslos klappt, wird die Autobahn am Freitag, 23. Oktober, 20 Uhr, zwischen Hamburg-Moorfleet und Hamburg-Billstedt in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt und erst am Montag (26. Oktober) um 5 Uhr wieder freigegeben. Bei durchschnittlich 120.000 Fahrzeugen täglich und einem Lkw-Anteil von bis zu 25 Prozent bedeutet das erhebliche Staus auch auf den Umleitungsstrecken.

A1 voll gesperrt: "Auf unnötige Fahrten verzichten"

Der gesamte Verkehr wird von Süden über die Anschlussstelle Moorfleet und den Ring 2 zur B 5 geleitet, die die Blechlawine dann über den Zubringer Billstedt unter dem Brückenabriss hindurch wieder auf die A 1 führt. Der Verkehr aus dem Norden nimmt die umgekehrte Richtung.

Die A1 Bremen-Lübeck ist eine der wichtigsten Strecken zu den Ostseestränden in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Am Wochenende gehen in mehreren Bundesländern die Herbstferien zu Ende, darunter Niedersachsen und Bremen sowie Nordrhein-Westfalen.

„Wir empfehlen den Nutzern der A 1 dringend, am kommenden Wochenende auf unnötige Fahrten zu verzichten“, sagt Christian Merl von der für den Brückenabriss zuständigen Niederlassung Nord der Autobahn GmbH des Bundes. Wer nach Kiel, Lübeck oder über Fehmarn weiter nach Kopenhagen will, sollte über die A 7 ausweichen und nördlich von Hamburg über die A 215 oder die B 206 fahren.

Brückenabriss sorgt für freie Fahrt auf der B5

Über die Anbindung Bergedorfs an Hamburgs City macht sich Merl, der selbst im Hamburger Osten lebt, keine Sorgen. Der Verkehr von der Autobahn könne allenfalls an der Horner Rampe für Autoschlangen auf dem Abbieger sorgen. Aber größere Behinderungen auf der B 5 selbst werden nicht erwartet.

Außerdem macht der Brückenabriss hier den Weg frei für die Wiederbelebung der beliebten „verkehrslastabhängigen Verkehrsführung“: Von der kommenden Woche an stehen dem Berufsverkehr auf der B 5 im Baustellenbereich endlich wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Dann kann die Schranken- und Ampeltechnik scharf geschaltet werden, die die mittlere Spur morgens in Richtung Hamburg und nachmittags nach Bergedorf freigibt. Eine Stauvermeidung, die bis zum Ende der Brückenbauarbeiten Mitte 2021 in Betrieb sein soll.

Grund für lange Arbeiten ist der schlechte Zustand der Bauwerke

So lange brauchen die Experten, um nach dem bereits fertigen südlichen auch das nördliche Bauwerk neu zu errichten. Und so lange bleiben dann auch sämtliche Zuführungen von der A 1 auf die B 5 gesperrt. Die Einfädelung von Lübeck wird mit dem Ende der Umleitung am Montag direkt wieder geschlossen. Offen bleibt nur der Zubringer von Hamburgs City zur A 1 in Fahrtrichtung Norden.

Grund für die seit fast eineinhalb Jahren laufenden Arbeiten an der Überführung der B 5 ist der desolate Zustand der Bauwerke. Beide Brücken stammten aus dem Jahr 1956 und litten an einer chemischen Reaktion, dem sogenannten „Beton-Krebs“, der ihre Statik zerstört.