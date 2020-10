Videokamera filmt auffällige Einbrecher: Wer kennt sie?

Hamburg. Auffällige Mützen, Regenschirm mit Punkten, Corona-Maske lässig-nachlässig unterm Kinn: Wer geht schon so tagsüber auf Einbruchstour? Offenbar ist dieser Look einschlägig im Milieu. Die Polizei Hamburg sucht jetzt per Öffentlichkeitsfahndung drei sehr spezielle mutmaßliche Einbrecher, die eine Überwachungskamera sehr gut im Bild eingefangen hat.

Sie sollen Am Langberg in Lohbrügge am 20. August zwischen 12.30 und 16.30 Uhr in ein Haus einer Doppelhaushälfte eingebrochen sein. Eine „höhere Summe“ Bargeld soll ihre Beute gewesen sein.

Das sind die Merkmale der Einbrecher

Erster mutmaßlicher Täter:

50 bis 60 Jahre alt

schlank

abstehende Ohren

gelb-blau gestreiftes Polo-Shirt

dunkelblaue Baseballkappe von "Under Armour"

blau-weiß-grün gestreifte Tasche

Zweiter mutmaßlicher Täter:

Einer der mutmaßlichen Einbrecher von Lohbrügge.

Foto: Polizei Hamburg

30 bis 40 Jahre alt

schlank

grau melierter Vollbart

türkisfarbene Mütze

bordeauxfarbener Regenschirm mit rosa Punkten

türkisfarbener Mundschutz am Handgelenk

Dritter mutmaßlicher Täter:

Einer der mutmaßlichen Einbrecher von Lohbrügge.

Foto: Polizei Hamburg

25 bis 35 Jahre alt

schlank

schwarze Lederjacke mit roten Streifen

Armbanduhr (weißes Ziffernblatt, braunes Lederarmband)

Hinweise auf die mutmaßlichen Täter nimmt das LKA 19 entgegen und das Hinweistelefon der Polizei Hamburg: 040/4286-56789.

Einer der mutmaßlichen Einbrecher von Lohbrügge.

Foto: Polizei Hamburg