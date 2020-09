Fakten und Infos zur neuen Fußball-Saison 2020/2021

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Hamburg/Bergedorf. Die neue Fußball-Saison beginnt! Neue Regeln, neuer Modus und Amateurspiele ohne Gästefans. Es gibt einiges, an das sich die Fußballfreunde in diesem Herbst gewöhnen müssen. In der neuen Serie „Anstoß“ der Bergedorfer Zeitung erfahren Sie alles Wichtige über die Oberliga, die an diesem Wochenende startet. In der kommenden Woche folgen dann von Dienstag bis Donnerstag die Vereine der Kreis-, Bezirks- und Landesliga.

Fußball-Oberliga

Eine besondere Saison in einer besonderen Zeit:

Heute beginnt die Oberliga-Spielzeit mit einem speziellen Corona-Modus. Gute Aussichten für Dassendorf, SVCN und Lohbrügge.

Aufsteiger VfL Lohbrügge peilt die Meisterrunde an:

Selbstbewusst geht der VfL Lohbrügge in die neue Oberliga-Saison, für die er sich bedeutend verstärkt hat. Alle Fakten zum Verein.

TuS Dassendorf: Acht Spieler weg, sieben Neue:

Trotz des personellen Umbruchs glänzte die TuS Dassendorf in der Vorbereitung mit einem 7:2 gegen Lüneburg. Alle Infos zum Team.

Ordentlich aufgepeppt, dieser SV Curslack-Neuengamme!

Vierländer haben Lehren aus der schwachen Vorsaison gezogen. Mit Neuzugängen kann der SVCN auch die Großen in der Oberliga ärgern.