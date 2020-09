Ordentlich aufgepeppt, dieser SV Curslack-Neuengamme!

Curslack. Christian Peters liegt auf einer Holzbank vor dem Verkaufsstand des Sportplatzes am Gramkowweg und lässt sich von „Physio“ Joachim Köhler am Fuß behandeln. Der vom SV Eichede zum SV Curslack-Neuengamme gewechselte Angreifer hatte sich in einem Testspiel einen Außenbandriss zugezogen. Das vorletzte Training vor der Oberliga-Auftaktpartie beim SC Victoria (heute, 19.30 Uhr, Hoheluft) steht noch bevor, da verlassen Verteidiger Marvin Schalitz (Adduktorenprobleme) und Defensiv-Allrounder Till Witmütz (Kreuzbandriss) schon wieder die Anlage.

Bald darauf bricht Marco Schubring die Übungseinheit vorzeitig ab, humpelt auf die Tribüne, auf der seine Sporttasche liegt. Später stellt sich heraus, dass es sich bei der Verletzung, die sich der Torjäger im Test beim HSV III zugezogen hat, um einen Riss des vorderen Syndesmosebandes und eines Außenbandes handelt. Pause: vier bis sechs Wochen. Mindestens. Der angeschlagene Hamed Mokhlis mischt zwar erstmals seit geraumer Zeit wieder mit, fit ist der Offensivmann aber noch lange nicht. Zudem ist Youngster Luc-Noah Klasen wegen eines Handbruchs gehandicapt.

Personelle Situation bereits vor der neuen Saison angespannt

Die personelle Situation bei den Vierländern ist bereits vor dem ersten Anpfiff in der neuen Saison angespannt. Eine optimale Vorbereitung war für Coach Christian Woike angesichts der vielen Verletzten nur ein paar Wochen lang möglich. „Bis zum Trainingslager war alles bestens. Dann sind sie wie die Mücken umgefallen“, sagt der 42-Jährige.

Ein Klagelied möchte der Nachfolger von Matthias Wulff, der vor der vergangenen Serie mit denselben Problemen zu kämpfen hatte, deshalb aber nicht anstimmen. „Ich musste ein wenig tricksen in der Vorbereitung wegen der Ausfälle, aber das Problem haben wir ja nicht allein. Außerdem haben wir einen großen Kader und jeder will spielen – nun können sie es“, so Woike.

Doch es ist nicht nur die Quantität des Aufgebots, welche die aktuelle Situation grundlegend von der im Sommer 2019 unterscheidet. Die Vierländer haben die Lehren aus der enttäuschenden vergangenen Spielzeit gezogen – der SVCN hatte sich zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs noch nicht endgültig gerettet – und den Kader ordentlich aufgepeppt.

Oliver Doege ist der neue Defensivspezialist

Prominentester Neuzugang ist gewiss Marcel von Walsleben-Schied, der 178 Mal in der Zweiten Liga auflief und für Hansa Rostock sogar vier Bundesliga-Spiele bestritt. Der Stürmer hätte seine Karriere gerne beim Ligarivalen TuS Dassendorf ausklingen lassen. Doch beim Meister erhielt der 37-Jährige keinen neuen Vertrag mehr. Das trifft auch auf Finn Thomas zu, der vor seinem Engagement am Wendelweg viele Jahre für den VfB Lübeck und den VfR Neumünster in der Regionalliga kickte.

Der ebenfalls Viertliga-erfahrene Mark Hinze hatte die TuS bereits im vergangenen Winter verlassen und schloss sich nun nach der Zwischenstation Barmbek-Uhlenhorst den Vierländern an. Damit ist die Fraktion der Ex-Dassendorfer am Alten Bahnhof inklusive des bereits seit 2017 für Curslack spielenden Mark Brudler auf vier Kicker angewachsen.

Doch der SVCN wurde nicht nur in der Nachbarschaft fündig. Defensivspezialist Oliver Doege, den Woike bereits aus gemeinsamen Zeiten beim SC Condor kennt, wechselte vom Ligarivalen Niendorf an den Gramkowweg, Linksverteidiger Klasen kam vom Eimsbütteler TV, Peters aus Eichede und Corvin Behrens hatte zuletzt gar in Nordrhein-Westfalen bei Westfalia Kinderhaus gekickt. Den Kontakt zum 34 Jahre alten Allrounder stellte sein Kumpel Finn Thomas her.

SVCN ist besser als in der Vorsaison aufgestellt

„Sie sind wie die Mücken umgefallen“, sagt SVCN-Trainer Christian Woike zur erneuten Curslacker Verletzungsmisere.

Der in Winsen/Luhe wohnhafte und in Bremen arbeitende Behrens – viele Jahre als Profi bei verschiedenen Regionalligisten unter Vertrag – soll in Woikes Planungen eine absolute Führungspersönlichkeit des Teams werden, was sich heute in der Partie bei „Vicky“ auch an seinem linken Arm zeigen wird.

Dort wird der Routinier nämlich die Binde überstreifen. „Er ist ein absolut cooler Typ. Das passt von der Leistung und allem anderen. Deswegen habe ich ihn auch zum Kapitän bestimmt“, sagt Woike. In der vergangenen Serie waren Gökhan Iscan (Vertrag nicht verlängert) und Innenverteidiger Sebastian Spiewak abwechselnd Kapitän.

Fußballerisch ist der SVCN durch seine Neuverpflichtungen fraglos sehr viel besser aufgestellt als in der Vorsaison, zumal der frühere Drittliga-Stürmer und Langzeitverletzte Arnold Lechler (Woike: „Er ist schon wieder bei 95 Prozent“) gefühlt einen weiteren hochkarätigen Zugang darstellt. Doch Spiele werden bekanntlich nicht nur mit dem Fuß entschieden. „Die älteren Spieler bringen vielleicht auch eine etwas andere Mentalität rein“, hofft Präsident Hartmut Helmke mit Blick auf ein Defizit des Teams in der Vorsaison.

„Kommunikation auf dem Platz ist noch nicht so gut“

So ganz glücklich ist sein Trainer in diesem Punkt aber noch nicht. „Die Kommunikation auf dem Platz ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Daran arbeite ich noch. Es fehlen noch die Männer mit Bart“, erklärt Woike. Was der 42-Jährige damit meint: Der Mannschaft mangelt es an Charakteren, die in schwierigen Phasen vorangehen. Denn: „Wenn es gut läuft, sind wir ein Team, in dem sich viele mitreißen lassen“, analysiert Woike.

Die Ausgangssituation für eine erfolgreiche Saison scheint dennoch gut. Und die Ansprüche am Gramkowweg sind nach der Transfer-Offensive auch gewachsen. „Wir wollen in jedem Fall in die Meisterrunde. Wenn wir das geschafft haben, kann ich sagen, was wir dann erreichen möchten“, erklärt Curslacks Coach. Manager Oliver Schubert war beim Trainingsauftakt des SVCN am 18. Juli sogar noch optimistischer: „Wir wollen einen sehr guten einstelligen Tabellenplatz belegen.“

Diesen Satz sagte er allerdings noch in der Annahme und Hoffnung, dass die Vierländer nicht erneut ein so großes Verletzungspech wie im Vorjahr ereilen würde. Zwei Monate später ist diesbezüglich am Alten Bahnhof tragischerweise alles beim Alten.

Der Kader (Neu in Klammern):

TORHÜTER

Gianluca Babuschkin, Leon Giese, Nic Fischer (Monroe College/USA)

ABWEHR

Mark Brudler, Marvin Schalitz, Oliver Franz, Sebastian Spiewak, Witalij Wilhelm, Moritz Kühn, Luc-Noah Klasen (Eimsbütteler TV U19), Yanneck Schlufter, Oliver Doege (Niendorfer TSV)

MITTELFELD

Florian Rogge, Till Witmütz, Tim Schmidt, Özgür Bulut, Corvin Behrens (Westfalia Kinderhaus), Mark Hinze (Barmbek-Uhlenhorst), Finn Thomas (TuS Dassendorf)

STURM

Marco Schubring, Christian Peters (SV Eichede), Marcel von Walsleben-Schied (TuS Dassendorf), Arnold Lechler, Hamed Mokhlis

TRAINER

Christian Woike

ABGÄNGE

Mike Beldzik, Niklas Hoffmann (beide Voran Ohe), Julian Künkel (TSV Buchholz Alte Herren), Gökhan Iscan (Meiendorfer SV), Timo Lenz (Lauenburger SV), Jan Bannasch (SC Schwarzenbek), Alan Murillo (Eimsbütteler TV), Mustafa Ercetin (Concordia), Benjamin Bambur (Ziel unbekannt)