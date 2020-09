TuS Dassendorf: Acht Spieler weg, sieben Neue

Dassendorf. Rund zweieinhalb Stunden vor dem letzten Testspiel der TuS Dassendorf in der Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison gegen den Lüneburger SK sitzt Jean-Pierre Richter auf einer alten Auswechselbank des Stadions am Wendelweg, die inzwischen zu einer „VIP-Area“ umfunktioniert wurde. Bei Heimspielen des Hamburger Meisters finden einige Zuschauer hier Zuflucht vor der Sonne oder dem Regen. Richter hatte beim vorangegangenen Fototermin der TuS noch sein breitestes Lächeln aufgesetzt. Als er nun beginnt, über die Zeit nach dem Ende der Corona-bedingten Fußball-Pause zu berichten, verfinstert sich die Miene des Dassendorfer Trainers ein wenig. „Wir haben zu viele Fehl- und Ausfallzeiten gehabt. Es braucht noch Zeit, bis die Gruppe fußballerisch und menschlich zusammenwächst“, fürchtet der 33-Jährige.

Klingt also ganz danach, als sei der Branchenprimus nicht optimal gerüstet für den Saisonauftakt. Ein klarer Fall von „Denkste!“, wie sich bald darauf im Duell mit dem Regionalligisten Lüneburger SK auf dem Kunstrasen in Aumühle zeigt. Die TuS fertigt die Niedersachsen mit sage und schreibe 7:2 ab. Der tolle Auftritt -- gegen einen allerdings auch schwachen LSK – und das Resultat sind umso bemerkenswerter, da nicht weniger als sieben der acht Neuzugänge in der Startelf standen. Und die trumpften gleich mächtig auf: Dennis Bergmann traf doppelt, Maximilian Ahlschwede einmal.

TuS Dassendorf: Drei Viertel Der Spieler haben langfristige Verträge

„Total netter, lockerer Typ“: Maximilian Ahlschwede.

Foto: Bode / BGZ/Hanno Bode

Die TuS Dassendorf scheint den größten personellen Umbruch ihrer jüngeren Geschichte also ohne größere Komplikationen meistern zu können. Und was den ebenso akribischen wie ehrgeizigen Richter ganz besonders freut: „Drei Viertel der Spieler haben langfristige Verträge. Das bringt nachhaltig Potenzial für die nächsten Jahre mit sich. Das kann schon viel sehr viel Spaß machen.“

Nach dem laut Sportchef Jan Schönteich „größten Umbruch seit 2013“ beginnt am Wendelweg nun also eine neue Zeitrechnung. Die langjährigen Leistungsträger Finn Thomas, Marcel von Walsleben-Schied, Pascal Nägele, Joe Warmbier und Christian Gruhne wollten oder mussten den Club verlassen. Der im vergangenen Winter vom Meiendorfer SV geholte Max Rosseburg kehrte Dassendorf aus privaten Gründen den Rücken. Er wanderte nach Dubai aus. Die Talente Jesper Garbers und Muizz Saqib entschieden sich mangels sportlicher Perspektive für eine Luftveränderung.

Königstransfer der TuS ist Maximilian Ahlschwede

„Der Umbruch ist größer ausgefallen, als ursprünglich gedacht“, gibt Richter zu. Nachdem der 33-Jährige bei seinem Amtsantritt im Februar 2019 mit einem Kader arbeiten musste, den sein Vorgänger Elard Ostermann zusammengestellt hatte, und vor der vergangenen Serie nicht alle seine Wünsche von der sportlichen Leitung um Schönteich und Liga-Manager Alexander Knull erfüllt worden waren, hofft der Coach, mit dem jetzigen Aufgebot seine Idee vom Fußball noch besser umsetzen zu können. „Wenn man sieht, wie gezielt der Kader verstärkt wurde – gerade auf den Außenbahnen – dann sind wir deutlich variabler geworden. Das war mir wichtig, weil es uns weniger ausrechenbar macht“, erklärt Richter.

Der Königstransfer der TuS ist fraglos Maximilian Ahlschwede. Der 30-Jährige beendete seine Profikarriere beim FC Hansa Rostock, um in den elterlichen Umweltschutz-Betrieb in Barsbüttel einzusteigen. Nun bringt der Rechtsverteidiger seine Erfahrung aus 233 Drittliga-Partien bei den Dassendorfern ein. „Ich freue mich, hier ein paar Mal die Woche Spaß zu haben. Die Jungs können richtig gut kicken“, erklärt Ahlschwede, der einst mit Dassendorfs Verteidiger Marcel Lenz bei den Kickers Offenbach zusammenspielte und nun von Letzterem an den Wendelweg gelockt wurde. „Er ist für uns und den ganzen Hamburger Amateurfußball ein außergewöhnlicher Zugang. Er hat eine wahnsinnige Qualität“, sagt Richter über den „total netten und lockeren Typen“ (Knull).

Muhlack hinterließ einen erstaunlich abgeklärten Eindruck

TuS-Regisseur Sven Möller zeigte sich gegen den Lüneburger SK bereits wieder gewohnt treffsicher und steuerte einen Treffer zum 7:2-Erfolg bei.

Foto: Hanno Bode / BGZ/Hanno Bode

Während „Ahli“, wie der 30-Jährige gerufen wird, gesetzt sein dürfte, müssen die anderen Zugänge um einen Platz in der ersten Elf kämpfen. Die Brüder Dennis und Mirco Bergmann kennt Richter bereits aus gemeinsamen Zeiten beim FC Sü­derelbe und bei Victoria, was bei einem so großen Umbruch gewiss nicht von Nachteil ist. Eyke Kleine, der gegen Lüneburg auf der linken Seite mit viel Spielfreude glänzte, sowie Florian Klein sind in unserem Verbreitungsgebiet aus ihren Engagements beim Nachbarn SV Curslack-Neuengamme bekannt und haben sich bei ihren darauffolgenden Stationen weiterentwickelt. In Marvin Möller kam ein Stürmertyp vom SC Schwarzenbek zur TuS, den der Meister so vorher nicht in seinen Reihen hatte. Wie schnell der bullige Angreifer den Sprung von der Bezirks- in die Oberliga schafft, muss sich allerdings noch zeigen.

Und dann wäre da ja auch noch Tom Muhlack. „Er ist von den Rookies der Gewinner der Vorbereitung“, lobt Richter den 19 Jahre alten Innenverteidiger, der aus der U19 des HSV zu den Dassendorfern stieß. Tatsächlich hinterließ Muhlack in den Testspielen einen für sein Alter erstaunlich abgeklärten Eindruck.

Titel sind grundsätzlich das Ziel

Doch im Kampf um einen Platz in der Dreier-Abwehrkette beim Saisonstart am morgigen Sonnabend im Heimspiel gegen Union Tornesch (13 Uhr, Wendelweg) hat der Teenager unter anderem in Kapitän Amando Aust große Konkurrenz. Der in Berlin geborene, ehemalige Nationalspieler Gambias hat während der Corona-Pause übrigens seine langjährige Freundin vor den Traualtar geführt. Sein bisheriger Nebenmann Lenz eröffnete derweil in Winterhude eine Praxis für Osteopathie. Es gab also einige persönliche und sportliche Veränderungen bei den Dassendorfern. Eines aber ist gleich geblieben: der hohe Anspruch. „Wir wollen immer jedes Spiel gewinnen. Und Titel sind grundsätzlich unser Ziel“, gibt

Richter klipp und klar die Marschroute vor.

Der Kader (Neu in Klammern):

TORHÜTER

Yannik Jonas, Julian Barkmann (FC St. Pauli II)

ABWEHR

Eyke Kleine (SV Drochtersen/Assel), Florian Klein (Hamm United), Tom Muhlack (Hamburger SV U19), Kerim Carolus, Amando Aust, Rinik Carolus, Marcel Lenz

MITTELFELD

Sven Möller, Henrik Dettmann, Maximilian Dittrich, Martin Schauer, Len Strömer, Mirco Bergmann (Teutonia 05)

STURM

Mattia Maggio, Dennis Bergmann (SC Victoria), Kristof Kurczynski, Marvin Möller (SC Schwarzenbek)

TRAINER

Jonny Richter

ABGÄNGE

Christian Gruhne, Muizz Saqib (beide Lohbrügge), Finn Thomas, Marcel von Walsleben-Schied (beide SVCN), Jesper Garbers (ETSV), Joe Warmbier (Düneberger SV, ausgeliehen), Pascal Nägele (Düneberger SV), Max Rosseburg (Ziel unbekannt)