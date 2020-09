Aufsteiger VfL Lohbrügge peilt die Meisterrunde an

Lohbrügge. Sven Schneppel warf während der Corona-bedingten monatelangen Fußball-Pause einen Blick in die Vergangenheit. Genau genommen nahm der 47-Jährige, der den VfL Lohbrügge gemeinsam mit Elvis Nikolic trainiert, die Saison 2009/2010 genau unter die Lupe. Seinerzeit hatte der Club vom Binnenfeldredder vor dem jetzigen Aufstieg letztmals in der Oberliga gekickt – allerdings relativ erfolglos.

Lediglich 26 Zähler schlugen am Saisonende für den VfL zu Buche, der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz betrug satte wie stolze 14 Punkte. „Wir haben viele Spiele knapp nur mit einem Tor oder zwei Toren Unterschied verloren. Uns mangelte es einfach an Er­fahrung und sicherlich auch ein bisschen an Qualität“, lautete Schneppels Fazit nach dem Blick ins Archiv.

Oberliga-Aufenthalt soll kein Intermezzo werden

Er war damals bereits Coach der Lohbrügger, bei denen in jener Serie unter anderem der heutige TuS-Dassendorf-Taktgeber Sven Möller und der just zum ETSV Hamburg abgewanderte Verteidiger Adam Hamdan zentrale Rollen einnahmen. Nach zehn Jahren sind der VfL und Schneppel, der in diesem Zeitraum zwischenzeitlich entlassen wurde (2012), dann zunächst als Sportdirektor wieder an den „Binner“ zurückkehrte (2016) und nun seit 2018 gemeinsam mit Nikolic erneut Trainer des Teams ist, zurück in Hamburgs Beletage. Und diesmal soll der Oberliga-Aufenthalt kein Intermezzo werden. Dafür wurde -- anders als 2009 -- bei den Neuverpflichtungen nicht gekleckert, sondern geklotzt. „Wir haben richtig viel Erfahrung und Qualität dazugewonnen“, freut sich Schneppel mit Blick auf die zehn Neuverpflichtungen.

Lohbrügges Königstransfer ist zweifelsohne Erdogan Pini. Der frühere nordmazedonische Junioren-Nationalspieler ist mit der Erfahrung von 205 Regionalliga-Einsätzen zum Aufsteiger gewechselt. Nikolic hatte den 28 Jahre alten Offensivmann, der zuvor für Altona 93 am Ball war, in der Jugend bei Concordia und St. Pauli gecoacht. Der Kontakt zwischen beiden war seitdem nie abgerissen. Nun machte der VfL-Trainer Pini ein Engagement am „Binner“ schmackhaft.

Leon Kroiß kickte bereits für Weiche Flensburg

Auch der Innenverteidiger Leon Kroiß hat seine Qualitäten bereits in der 4. Liga unter Beweis gestellt. Der 23-Jährige kickte für Weiche Flensburg, bevor es ihn für zwei Jahre in die USA zog. Zuletzt stand der baumlange Abwehrspieler bei Teutonia 05 im Kader. „Er hatte auch bei Barmbek-Uhlenhorst und Curslack-Neuengamme zur Probe mittrainiert. Aber bei uns hat er sich am wohlsten gefühlt“, erklärte Schneppel die Entscheidung von Kroiß zugunsten des Landesliga-Meisters. Der 1,90-Meter Hüne soll beim VfL Nikola Benkovic ersetzen, der kurzfristig zum bosnisch-herzegowinischen Zweitligisten HNK Orašje zurückgekehrt ist. „Sein Abgang hat uns extrem weh getan“, trauert Schneppel dem 24-Jährigen hinterher, der in der vergangenen Saison exzellente Leistungen zeigte.

Das trifft auch auf Futsal-Nationalspieler Onur Saglam (Schneppel: „Seine Standards waren sehr wichtig für uns“) zu, den es wie Danijel Suntic zum Ligarivalen Concordia gezogen hat. Das Duo folgte Mato Mitrovic an den Bekkamp, der Ende Februar als Sportlicher Leiter beim VfL ausgeschieden war und dieselbe Position nun beim WTSV einnimmt.

Zwei Spieler von früherem Verein TuS Dassendorf mitgebracht

Dass das Verhältnis von Schneppel und Nikolic zu dem 51-Jährigen nicht das Beste war, nachdem Mitrovic das Duo zu Beginn der vergangenen Serie öffentlich angezählt hatte, ist bekannt. Es war bis zur Scheidung mehr eine Zweck- denn eine Liebes-Ehe. Nun bekleidet Robert Mimarbachi den Posten des Sportlichen Leiters und hat zu seinem Einstand gleich zwei Spieler von seinem früheren Verein TuS Dassendorf mitgebracht. Während Offensivmann Muizz Saqib beim Meister aus Verletzungsgründen zuletzt außen vor war, war Christian Gruhne mit ganz kurzen Unterbrechungen seit 2013 Stammkeeper bei der TuS. Dass der 29-Jährige sich bei den Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit den Dassendorfer Verantwortlichen verpokerte, war das große Glück des VfL. Denn auf der Torwart-Position bestand nach dem Abgang von Alen Brandic, der aus privaten Gründen nach Österreich zog, Handlungsbedarf.

Neben Gruhne, Kroiß, Pini und Saqib konnte Lohbrügge in den Mittelfeldakteuren Chris Pfeifer (Schneppel: „Ein Box-to-Box-Spieler, der ist immer unterwegs“), Simon Keisef, Beytullah Atug und

Hischem Metidji weitere Oberliga-gestandene Kicker für sich gewinnen. Hinzu kommen das Verteidiger-Talent Shawn Rudat sowie Mittelfeldmann Sergej Jeriomenko vom Kreisligisten Atlantik 97, der im Probetraining zu überzeugen wusste.

Lohbrügger peilen nun die Meisterrunde an

Spielmacher Anto Zivkovic hatte als Antreiber im Mittelfeld großen Anteil am souveränen Aufstieg.

Der Kader ist trotz des souveränen Gewinns der Meisterschaft -- der VfL hatte zum Zeitpunkt des Corona-bedingten Saisonabbruchs 19 Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten ASV Hamburg – also erheblich verändert worden. „Uns war es wichtig, dass wir uns breiter aufstellen. Wir haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, als wir mit einer sehr jungen und unerfahrenen Mannschaft in die Serie gegangen sind“, sagt Coach Schneppel mit Blick auf die Spielzeit 2009/2010.

Waren die Lohbrügger damals nur bedingt konkurrenzfähig in der Oberliga, peilen sie bei ihrem Comeback in der Hamburger Eliteklasse nun die Meisterrunde an. „Wir wollen unter die ersten Acht kommen, das haben Trainer, Spieler und Verantwortliche gemeinsam verabredet“, erklärt Schneppe, „die Qualität dazu ist vorhanden.“

Was für einen Aufsteiger ziemlich selbstbewusst klingt, ist in Anbetracht der Top-Zugänge sowie der Ergebnisse in der Vorbereitung – unter anderem wurde Regionalligist Lüneburger SK 2:1 besiegt – durchaus nicht vermessen. Eine erste Gelegenheit, diesen Anspruch zu untermauern, gibt es zum Saisonauftakt am heutigen Freitag im Auswärtsspiel beim Bramfelder SV (19 Uhr, Ellernreihe).

Der Kader (Neu in Klammern):

TORHÜTER

Christian Gruhne (TuS Dassendorf), Jonathan Tydecks (eigene 3. Herren)

ABWEHR

Tim Santelmann, Jonas Holz, Seyhmus Atug, Shawn Rudat (FC St. Pauli U19), Sandjar Ahmadi, Robert Pallasch, Artur Hoppe, Leon Kroiß (Teutonia 05), Matteo Adam, Stjepan Brkic

MITTELFELD

Simon Keisef (Süderelbe), Chris Pfeifer (BU), Anto Zivkovic, Beytullah Atug (Dersimpor), Muizz Saqib (TuS Dassendorf), Hischem Metidji (E. Norderstedt), Michael Jordan Löw, Sergej Jeriomenko (Atlantik 97), Duro Maskeljevic

STURM

Erdogan Pini (Altona 93), Pascal Bäker, Mert Akkus, Marcel-Pascal Walter

TRAINER

Elvis Nikolic, Sven Schneppel

ABGÄNGE

Nikola Benkovic (NK Orasje), Alen Brandic (Bad Kleinkirchheim), Bünyamin Bulanik (VW Billstedt), Agatino Indulto (Oststeinbeker SV), Onur Saglam, Danijel Suntic (beide Concordia), Mohamed Labiadh, Duro Arlovic (beide Ziel unbekannt), Boris Lastro (Karriereende)