Bergedorf. Wenn Christian Woike an den vom Hamburger Fußball-Verband (HFV) ausgetüftelten Spielmodus für die kommende Saison denkt, kommt der Trainer des SV Curslack-Neuengamme aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr heraus. „Natürlich war es schwierig, etwas zu kreieren, das allen gerecht wird. Aber dass alle Punkte nach der Hinrunde weg sind, kann ich nicht akzeptieren. Das finde ich ganz schlimm“, sagt der 42-Jährige.

Er plädiert dafür, dass – wie beispielsweise bei Welt- und Europameisterschaften im Handball üblich – zumindest die Zähler mit in die Meister- oder Abstiegsrunde genommen werden, die ein Team gegen die direkte Konkurrenz geholt hat. „So besteht doch die große Gefahr der Wettbewerbsverzerrung, wenn eine Mannschaft zeitig durch ist und dann Spieler geschont werden“, meint Woike.

HFV nimmt vermutlich keine Änderungen am Modus mehr vor

Auch viele andere Verantwortliche von Oberliga-Clubs stehen dem Modus kritisch gegenüber. „Da ist Schiebung und Betrug Tür und Tor geöffnet, aber vor allem wird dieser Modus allen handelnden Offiziellen und Sportlern in den Vereinen nicht gerecht. Fast zwei Drittel einer Saison sportlich nicht werten – was ist das denn für ein Fair-Play-Gedanke?“, sagte Carsten Gerdey, Manager des USC Paloma, dem Internetportal „Fussifreunde“.

Dass der HFV noch Änderungen am Modus vornehmen wird, erscheint derzeit ausgeschlossen. Jedenfalls hat bis dato kein Verbandsfunktionär angedeutet, dass es zumindest Überlegungen dahingehend gibt. Und so beginnt heute eine besondere Saison in einer besonderen Zeit.

Jeder Verein musste ein eigenes Hygienekonzept erstellen

Denn der umstrittene Modus ist im Vergleich mit den organisatorischen Anforderungen, die die Vereine wegen der Coronavirus-Pandemie zu bewältigen haben, noch eine der kleineren Sorgen der Verantwortlichen. So musste jeder Verein ein eigenes Hygienekonzept erstellen, um überhaupt am Spielbetrieb teilnehmen zu dürfen. Die Vorschriften, was beispielsweise die Kabinenbelegung oder regelmäßige Desinfektion der Umkleideräume angeht, sind streng. Und die Liste der Dinge, die zu beachten sind, ist sehr lang. „Es dürfen nur zwei Spieler gleichzeitig duschen. Das ist jetzt, wo der Winter vor der Tür steht, fragwürdig“, meint SVCN-Physiotherapeut Joachim Köhler.

Während die nach den Partien durchgeschwitzten Kicker lange aufs Duschen warten müssen und damit eine Erkältung riskieren, sollen die Zuschauer nach dem Abpfiff schnellstmöglich die Anlagen verlassen, um die Infektionsgefahr gering zu halten. Auch sonst ist für die Fans vieles neu. So muss natürlich auch neben den Plätzen und auf den Tribünen der überall geltende Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Und auf ein Bier während des Spiels muss vielerorts verzichtet werden.

VfL Lohbrügge kann sogar 500 Fans einlassen

„Wenn wir Alkohol ausschenken würden, wären nur 100 Zuschauer erlaubt, daher machen wir es nicht und können so 200 Zuschauer auf die Anlage lassen“, erklärt Curslacks Manager Oliver Schubert. In Dassendorf darf dieselbe Anzahl von Schaulustigen ins Stadion, Aufsteiger VfL Lohbrügge kann auf seiner großen und mit vielen Sitzbänken ausgestatten Anlage am Binnenfeldredder derweil sogar 500 Fans Einlass gewähren.

Gleich am zweiten Spieltag könnte es am „Binner“ tatsächlich richtig voll werden, wenn Meister Dassendorf zu Gast ist. Das Team von Coach Jean-Pierre Richter ist in dieser Saison absoluter Topfavorit, nachdem der bis dahin ärgste Konkurrent Teutonia 05 in die Regionalliga entschwunden ist. Und mit dem langjährigen Drittliga-Profi Maximilian Ahlschwede hat die TuS einen „für uns und die ganze Liga außergewöhnlichen Transfer“ tätigen können, wie Richter sagt.

Curslack ist stärker einzuschätzen als in der Vorsaison

Prominentes Duo beim SC Victoria: „Fußball-Gott" Jan-Philipp Kalla und Trainer Marius Ebbers (beide ehemals FC St. Pauli).

Der Trainer will mit seiner umformierten Mannschaft (acht Abgänge und acht Zugänge) „jedes Spiel gewinnen“, weist aber darauf hin, dass die Konkurrenz „sich ebenfalls gezielt verstärkt hat“. Fürwahr. Insbesondere Nachbar Curslack ist mit seinen unter anderem von der TuS geholten Spielern (Finn Thomas und Marcel von Walsleben-Schied) viel stärker einzuschätzen als in der Vorsaison. „Wir wollen einen sehr guten einstelligen Tabellenplatz erreichen“, gibt Manager Schubert als Ziel aus.

Der Kampf um die ersten acht Ränge, die am Hinrunden-Ende zur Teilnahme an der Meisterrunde berechtigen, dürfte bis zum Schluss sehr spannend werden. Neben Dassendorf ist insbesondere der SC Victoria mit seinem prominenten Zugang Jan-Philipp Kalla ganz vorn zu erwarten. Der 34-Jährige beendete nach 17 Jahren beim FC St. Pauli seine Profikarriere und kickt nun unter seinem früheren Mitspieler Marius Ebbers an der Hoheluft.

Lohbrügge hat Regionalliga-erfahrene geholt

Auch Oddset-Pokalfinalist TSV Sasel hat sich mit Marin Mandic (Niendorf), Deran Toksöz (Teutonia) und Tim Jeske (Barmbek-Uhlenhorst) vorzüglich verstärkt. Concordia will nach zwei trostlosen Spielzeiten oben angreifen und hat dafür gleich 15 (!) Zugänge verpflichtet. Der neue Sportliche Leiter Mato Mitrovic brachte dabei von seinem vorigen Verein, dem VfL Lohbrügge, Danijel Suntic und Onur Saglam mit den an den Bekkamp. Wächst die Mannschaft schnell zusammen, ist mit „Cordi“ zu rechnen.

Ebenso mit dem Niendorfer TSV und der „Dritten“ vom Hamburger SV, für die die beiden früheren Nationalspieler Marcell Jansen und Piotr Trochowski kicken. Und auch Aufsteiger Lohbrügge hat ins obere Regal gegriffen, unter anderem die Regionalliga-erfahrenen Erdogan Pini und Leon Kroiß geholt. „Wir wollen in die Meisterrunde“, sagt Coach Sven Schneppel.

Klarer Abstiegskandidat ist der FC Süderelbe

180 Mal Fußball-Bundesliga für den HSV: Ex-Nationalspieler Piotr Trochowski (jetzt HSV III).

Dasselbe Ziel hat gewiss auch der Dritte der Vorsaison – BU. Nach einigen schmerzhaften Abgängen und einem Trainerwechsel – Jan Haimerl übernahm für Marco Stier – könnte der Traditionsclub aber an Substanz verloren haben.

Eher im zweistelligen Tabellenbereich zu erwarten sind Lohbrügges Mitaufsteiger HEBC sowie Hamm United, Union Tornesch, der SV Rugenbergen, TuS Osdorf, Meiendorfer SV, Buchholz 08 und der Bramfelder SV. Der FC Süderelbe ist nach dem Verlust der kompletten Mannschaft der abgelaufenen Serie und des Ausscheidens von Coach Timucin Gürsan auf dem Papier klar ein Abstiegskandidat. Für die neu formierte Mannschaft aus Neugraben-Fischbek könnte der Spielmodus von Vorteil sein. Sie hat so die Möglichkeit, ohne Druck zusammenzuwachsen. Denn in der Abstiegsrunde geht es ja für alle Clubs wieder bei Null los.

Das sind die Mannschaften:

Die Abschlusstabelle 2019/2020.

Bramfelder SV, HSV Barmbek-Uhlenhorst, TSV Buchholz 08, WTSV Concordia, SV Curslack-Neuengamme, TuS Dassendorf, Hamm United, HEBC*, Hamburger SV III, VfL Lohbrügge*, Meiendorfer SV, Niendorfer TSV, USC Paloma, SV Rugenbergen, TSV Sasel, FC Süderelbe, TuS Osdorf, FC Union Tornesch, SC Victoria.

* Aufsteiger