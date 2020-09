1,9 Millionen Euro für das Promenaden-Projekt

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Am morgigen Mittwoch wird dem Stadtentwicklungsausschuss (18 Uhr, Haus im Park, ohne Publikum) der nächste Planungsentwurf zur Umgestaltung der Serrahnstraße vorgestellt. Nachdem vor Kurzem die Kupferhofterrassen schräg gegenüber eingeweiht wurden, rücken nun die Bauarbeiten für eine neue Promenade in den Fokus. Diese beginnen voraussichtlich Anfang 2021, wenn Bauinvestor Tobias Derndinger den Hotel-Geschäftskomplex am ehemaligen Woolworth-Standort beendet hat.

Einige neue Details zur Serrahnstraße enthält der aktualisierte Entwurf von Landschaftsarchitekt Ando Yoo: So beläuft sich die jetzige Kostenschätzung des Promenaden-Projekts auf 1,9 Millionen Euro, finanziert aus dem Hamburger Plätze-Programm und Haushaltsmitteln des Bezirks. Das ist in etwa die Summe, die auch die Kupferhofterrassen kosteten – auch von Yoo geplant. Bergedorfs Baudezernent Uwe Czaplenski erklärt: „Diese Summe liegt an den verwendeten Materialien, die attraktiv und patinafähig sein sollen.“ Mit Patinafähigkeit meint Czaplenski: je älter und gebrauchter die Optik, desto hübscher wird das Material.

Vorstellung der Pläne für neue Promenade in Bergedorf

Wesentliche Punkte der morgen vorgestellten Planung bleiben aber die Betonung der „Serrahnpromenade mit maritimen Hafencharakter und starken Wasserbezug“, die „Rückbesinnung auf Hafenelemente“, aber auch die Dreiteilung des Boulevards auf der Serrahnstraße.

Straßenmaterial einheitlich aus Granit-Großpflaster, Sitzmöbel aus Holzpaletten nahe der historischen Kaimauer, Pflanzkübel aus Stahl mit Strandhafer, Plattährengras oder Strandrogen – all das soll an Bergedorfs alten Hafen erinnern. Der denkmalgeschützte Drehkran soll ebenfalls akzentuiert werden durch „einen Teppich aus ungeschnittenem Granit-Großpflaster“, der das signifikante Element einrahmt.

Promenade soll sich in drei Zonen aufteilen

13 Meter breit soll die Promenade von der Alten Holstenstraße bis zum CCB werden und sich in drei Zonen aufteilen: Drei Meter sind für die Außengastronomie vorgesehen, bis zu fünf Meter breite Verkehrswege – für Radfahrer, Fußgänger, aber auch Lieferverkehr und als Rettungsweg für bis zu 13 Tonnen schwere Rettungsfahrzeuge – und eine 3,50 Meter breite bezahlfreie Aufenthaltszone am Wasser.

Mit einem unattraktiven Nebeneffekt müssten sich die Bergedorfer jedoch abfinden: „Die Baustelleneinrichtung wird so benötigt vor Ort, wie sie aktuell ist“, sagt Dr. Sebastian Kloth aus dem Bergedorfer Bezirksamt. Das bedeutet: Vom Beginn der Fußgängerzone am City-Kreisel werden Baken die Einfahrt für Baufahrzeuge zur Serrahnstraße markieren – und damit Teile des Fußwegs versperren. Rückbauten an den Wochenende seien aber angedacht. Und die Wegebeschränkungen lohnen sich wirklich, wie Baudezernent Czaplenski meint: „Das Juwel Serrahnstraße braucht eine gute Fassung, und die bekommt es.“