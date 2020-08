Viele Bergedorfer Ärzte testen nicht auf Corona

Hamburg. Nachdem Hamburg am Freitag ein Corona-Testzentrum am Flughafen eingerichtet hat, haben sich bereits mehr als 2000 Reiserückkehrer aus Risikogebieten freiwillig auf das Virus untersuchen lassen. Die Stadt ist zufrieden: „Es gibt einen hohen Anteil von Personen, die sich freiwillig testen lassen wollen. Das Angebot wird gut angenommen“, sagt Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde.

Auch die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (KVH) hat für Reiserückkehrer Montagabend zwei Testzentren geöffnet. In den beiden Notfallpraxen der KVH in Altona und Farmsen kann sich kostenlos untersuchen lassen, wer keine Symptome zeigt und in den zurückliegenden 72 Stunden nach Hamburg zurückgekehrt ist. Unerheblich ist dabei, ob die Reise in ein Risikogebiet (im In- oder Ausland) oder in ein Nicht-Risikogebiet im Ausland geführt hat. Als Nachweis ist ein Boarding-Pass, ein Ticket, eine Hotelrechnung oder ein sonstiges Dokument vorzulegen. Ein drittes Testzentrum soll demnächst in unmittelbarer Nähe von Hauptbahnhof und ZOB seinen Betrieb aufnehmen, heißt es von der KVH. Sie unterstütze damit niedergelassene Ärzte, die diese Testungen ebenfalls in ihren Praxen durchführen.

Praxis in Bergedorf forderte 15 Euro Eigenbeteiligung

Eine solche Unterstützung ist auch dringend nötig, wie unsere Stichprobe gestern bei Bergedorfer Allgemeinmedizinern ergab. Von zehn angerufenen Arztpraxen war nur eine einzige bereit, einen symptomfreien Reiserückkehrer zum Corona-Test zu empfangen. Zudem forderte diese Praxis für den Test eine bar gezahlte Eigenbeteiligung von 15 Euro, was nicht der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erlassenen Verordnung einer kostenlosen Untersuchung entspricht. Testwillige Bergedorfer Reiserückkehrer sind also auf die neuen Zentren Altona (Stresemannstraße 54) und Farmsen (Berner Heerweg 124) ziemlich angewiesen. Die sind täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Der fahrende Notdienst 116 117 kümmert sich weiterhin ausschließlich um Patienten mit Erkältungssymptomen“, sagt Walter Plassmann, Vorstandsvorsitzender der KVH. Er bittet Hamburger ohne Symptome nachdrücklich darum, über diese Notdienstnummer keine Testung anzufordern. Zu einigen Allgemeinmedizinern in Bergedorf hat sich das aber noch nicht herumgesprochen. Drei der gestern angerufenen Praxen empfahlen, unter der Nummer 116 117 einen Test anzufordern. Zudem haben nach Informationen der Redaktion einige Hamburger Arztpraxen noch nicht die Formulare vorrätig, mit denen sie ihr Honorar abrechnen können.

Täglich zwischen 3000 und 6000 Tests

Plassmann kritisierte denn auch die sehr kurzfristige Anordnung des Ministeriums und die niedrige Vergütung der Tests für niedergelassene Ärzte. Ein Betrag von 15 Euro sei nicht kostendeckend, doch seien die Ärzte zum Testen verpflichtet. Die Zahl der täglichen Tests in Hamburg schwanke derzeit stark zwischen 3000 und 6000.

In Schleswig-Holstein hat das Geesthachter LADR-Labor Teststationen eingerichtet.