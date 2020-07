Nach Corona-Partys: Stadt plant Alkohol-Verkaufsverbot

Hamburg. Der rot-grüne Senat bereitet in Abstimmung mit den Bezirken Altona und Mitte den Erlass einer Allgemeinverfügung vor, die ein Alkoholverkaufsverbot im Schanzenviertel und auf St. Pauli enthält. Hintergrund sind die Berichte über ausgelassene Feiern zumeist junger Menschen in den Stadtteilen, bei denen zuletzt am vergangenen Wochenende massiv gegen das Abstandsgebot wegen der Corona-Pandemie verstoßen worden war.

Rechtlich zuständig für den Erlass eines Alkoholverkaufsverbots sind laut Infektionsschutzgesetz die Hamburger Bezirke. „Wir sind in Gesprächen mit den Bezirken über eine Allgemeinverfügung, die erlassen werden kann, soweit es nötig sein sollte“, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Sozial- und Gesundheitsbehörde, und bestätigte insoweit einen Bericht der „Bild“-Zeitung.

Verbot soll nicht flächendeckend gelten

Weiter sagte Helfrich: „Der Senat ist sehr besorgt wegen der Szenen am vergangenen Wochenende, als massenhaft die Abstandsgebote missachtet wurden. Das ist ein Problem, und es muss verhindert werden, dass sich so etwas wiederholt. Der Senat appelliert ausdrücklich an alle, die Abstandsgebote einzuhalten.“

Die Allgemeinverfügung wird voraussichtlich ein Verbot des Außerhausverkaufs von Alkohol von 22 Uhr an beinhalten – dies gilt für Bier, Wein und natürlich auch Hochprozentiges. Das Verbot soll nicht flächendeckend, sondern für einzelne, besonders frequentierte Straßen wie das Schulterblatt gelten. Denkbar ist auch, dass temporäre Zugangsverbote für die Straßen ausgesprochen werden.

Ob die Allgemeinverfügung bereits am kommenden Wochenende in Kraft treten wird, ließ der Sprecher offen. Aus Sicht des Senats gehe es um ein einheitliches, abgestimmtes Vorgehen der Bezirke. „Wir unterstützen die Bezirke darin zu tun, was nötig ist“, sagte Helfrich. Zugleich wies der Sprecher die Behauptung zurück, Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) habe das Thema an sich gezogen und dränge die Bezirke zum Handeln. „Es gibt keinen Clinch zwischen den Bezirksamtsleitern und der für Gesundheit zuständigen Senatorin“, sagte Helfrich.

Bezirk hat Aufgabe der Kontrolle an Polizei gegeben

Verbote sind in Bergedorf bisher nicht geplant. Dabei gibt es auch im Bezirk Treffpunkte, an denen es vor allem in den Sommermonaten voll wird – etwa im Schlosspark oder am Allermöher See. Derzeit sei aber alles ruhig, berichtete Bezirksamtssprecherin Gabriele Günter auf Anfrage: „Entsprechende Beschwerden, dass beispielsweise irgendwo gecornert wird, sind im Verbraucherschutzamt nicht eingegangen.“

Der Bezirk selbst kontrolliert das Einhalten der Corona-Regeln allerdings nicht, hat die Aufgabe an die Polizei gegeben. Doch auch dort heißt es, die Lage im Bezirk sei ruhig, überlaufene Treffpunkte wie in der Schanze gebe es nicht: „Derartige Phänomene stellen wir nicht fest“, sagte Bergedorfs Polizeichef Olaf Sobotta.