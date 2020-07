Nach acht Wochen wieder Corona-Alarm im Bethesda

Bergedorf. Eine etwa 30 Jahre alte Bergedorferin ist am Freitagabend im Bethesda-Krankenhaus positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Frau wurde gegen 18.50 Uhr mit einem Rettungswagen in die Zentrale Notaufnahme (ZNA) des Krankenhauses am Glindersweg eingeliefert. Bei ihr hatten sich nach Angaben von Chefärztin Anita König die coronatypischen Symptome wie Fieber und Atemnot verschlimmert.

Wahrscheinlich habe sich die Bergedorferin bei einem Ausflug zum Hafen am 11. Juli mit dem Virus infiziert, vermuten die Mediziner. „Sie ist mit Bus und Bahn dorthin gefahren“, schildert Anita König. Die mobil eingeschränkte Frau, die auf eine Gehhilfe angewiesen ist, trug bei ihrem Ausflug nach Hamburg keinen Mund-Nasen-Schutz. Von der Tragepflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln ist sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen befreit, erklärt Anita König. Dieser Fall zeige, „dass alle, die eine Maske tragen müssen, dies auch tun sollten“.

Hamburg ist auf mögliche zweite Welle vorbereitet

Mit dem positiven Testergebnis vom 18. Juli endet eine achtwöchige coronafreie Zeit im Bethesda. Die Patientin ist nun auf der Isolierstation untergebracht: „Sie ist stabil und kann selbstständig atmen“, sagt Chefärztin König, die ihren Kollegen ein großes Lob zollt: „Unser gesamtes Team hat sofort ohne Probleme in den Corona-Modus geschaltet.“ Die Ermittlungen von Kontaktpersonen gestalte sich unterdessen schwierig. Die Corona-Patientin sei bei ihrem Hafenausflug auf sehr viele Menschen getroffen.

Unterdessen sieht sich Hamburg gut für eine mögliche zweite Welle gerüstet. „In Hamburg gibt es derzeit ein sehr gut eingrenzbares und nachvollziehbares Infektionsgeschehen“, sagte Sozial- und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD). Die Nachverfolgung der Kontakte infizierter Personen sei derzeit gut leistbar. Entscheidend sei, „dass wir alle Erkrankten finden, isolieren und adäquat behandeln können, um zu verhindern, dass die Infektion unbemerkt weitergegeben wird“.

Hamburg gehe „sehr vorsichtig mit Lockerungen um“, sagte Leonhards Sprecher Martin Helfrich. „Wir fahren einen Kurs, der von großer Zurückhaltung geprägt ist – weitreichende Lockerungen, die in vielen Politikfelder gefordert wurden, sind nur sukzessive und immer unter Beobachtung der aktuellen Lage umgesetzt worden.“ Ereignisse in anderen Bundesländern hätten gezeigt, „dass man jederzeit mit einem höheren Infektionsgeschehen rechnen muss“. Insbesondere die Regelungen zum Tragen einer Maske hätten sich als wirksam erwiesen, so Helfrich – auch mit Verweis auf neue Entscheidungen zur Maskenpflicht in Nachbarstaaten.

Im Falle einer zweiten Welle wäre die Stadt laut Senat in der Lage, zügig „Drive-in-Testzentren“ in allen sieben Bezirken einzurichten. Das Konzept sei mit der Kassenärztlichen Vereinigung abgestimmt, schreibt der Senat in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bürgerschaftsabgeordneten Anna von Treuenfels-Frowein. Insgesamt hat die Stadt demnach bereits rund 288 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Pandemie ausgegeben.

Seit März wurden in den Hamburger Krankenhäusern laut Senat 335 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit neu eingerichtet oder befinden sich zumindest in Planung. Zudem wurden rund 15 Millionen Masken, 50.000 Schutzkittel und fast 91.000 Liter Desinfektionsmittel beschafft.