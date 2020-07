580 Bohrpfähle kommen unter das Bergedorfer Tor

Einfach Coupons auswählen, ausdrucken und beim nächsten Einkauf an der Kasse abgeben. mehr

Bergedorf. Noch vor nicht einmal zwei Monaten stand das Mega-Bauprojekt Bergedorfer Tor aufgrund von Streitigkeiten und Unklarheiten still. Besonders der Streit um eine dritte Fristverlängerung des Durchführungsvertrags – wir berichteten mehrfach – zwischen Projektentwicklern und Bezirksamt lähmte jeglichen Fortschritt.

Jetzt kündigt Karl-Friedrich Konietzky, der gemeinsam mit Peter Appel Geschäftsführer der Projektgesellschaft Bergedorfer Tor (PG BETO) ist, die Grundsteinlegung „vermutlich noch in diesem Jahr“ an. Eine positive Wendung für die Entwickler des geschätzt etwa 140 Millionen Euro schweren Bauprojekts (inklusive dem Areal des Kooperationspartner Bergedorf-Bille): Ebenfalls noch im Herbst 2020 soll mit den Hochbauarbeiten begonnen werden.

Bergedorfer Tor: Ab nächster Woche Tiefgründung

Bis dahin jedoch laufen diverse Erdbauarbeiten, wird die Baugrube komplettiert. Eine der beteiligten Gewerke, die Firma August Ernst aus Moorburg, hat insgesamt 20.750 Kubikmeter (27.800 Tonnen) belastete Aushubböden gelöst, abgefahren und auf klassifizierten Deponien entsorgt. Schädliche Stoffe seien nicht darunter gewesen, aber: „Zuletzt haben wir massive Mauerreste gefunden, die auf Überreste der ehemaligen Stuhlrohrfabriken hinweisen“, berichtet Karl-Friedrich Konietzky.

Ab übernächster Woche steht dann ein wesentlicher Teil zur Tiefgründung des Bergedorfer Tors an. Insgesamt 580 Vollverdrängungsbohrpfähle werden in Erdtiefen von zwölf bis 20 Meter gebracht. „Dabei wird das Erdreich verdrängt und nicht ausgehoben“, betont Konietzky, „die Maschine schafft zwischen zehn und zwölf solcher Pfähle am Tag.“ Eine wochenlange rammähnliche Geräuschkulisse im Bergedorfer Zentrum soll es dabei nicht geben: „Das wird maximal normale Maschinenlautstärke“, sagt einer der Bauleiter.

Lesen Sie auch:

Problembaustelle Bergedorfer Tor: Plötzlich wird gebaggert

Baugrube endgültig Ende Oktober vorbereitet

Die Pfähle bilden die Basis für den Einbau der sogenannten Sohle, dem Fundament der geplanten Gebäude. Parallel wird die Drainage eingefräst, die später den Grundwasserpegel regulieren soll.

Endgültig vorbereitet ist die Baugrube laut Karl-Friedrich Konietzky dann wohl bereits Ende Oktober, spätestens Anfang November. „Dann beginnt der Hochbau“, sagt Konietzky – nach der novellierten Fristsetzung muss bis zum 15. Januar mit dem Schütten der Tiefgaragensohle begonnen werden.

Bis zum vierten Quartal 2022 muss dann das Gesamtprojekt Bergedorfer Tor auf 11.132 Quadratmetern „in geschlossener Blockrandbebauung“ stehen. Das Ensemble aus mehreren Gebäuden liege bisher bei einem Vermietungsstand von 68 Prozent, erklärt Konietzky. Nebenan errichtet zeitlich die Bergedorf Bille 95 Wohnungen, 23 davon behindertengerecht, sowie ihre neue Hauptverwaltung.

Lesen Sie auch:

Steckt das Bauprojekt Bergedorfer Tor in der Sackgasse?