Rettung für Geesthachts größte Kastanie?

Geesthacht. Sie dominiert den kleinen Platz hinter dem Jobcenter und ist vielen Geesthachtern als Kletterbaum ihrer Jugend bekannt: die große Kastanie am Bandrieterweg. Morgen zwischen 10 und 11 Uhr wird sie stark zurückgeschnitten, um ein Ungleichgewicht in der Krone auszugleichen und um die Vitalität zu verbessern.

„Geplant war, die Kastanie zu fällen“, berichtet Baumpfleger Jens Ringe. Das Institut für Baumpflege in Lohbrügge hatte der Stadt zu dem Schritt geraten, weil die rund 180 Jahre alte Kastanie, im Fachausdruck gemeine Rosskastanie oder Aesculus hippocastanum, eine große Fäulnisstelle aufweist und zusätzlich unter der Kastanienkrankheit Pseudomonas leiden soll – was Jens Ringe allerdings bezweifelt. „Ich glaube, dass der Baum eine Schwachstelle in sich trägt, ausgelöst durch den Bau des Häuserblocks.“ Seiner Meinung nach habe man im Zuge dessen starke Äste des Baumes entfernt. Die Probleme des Baumes seien eine Spätfolge dieser Maßnahme, über die man sich „damals keine Gedanken gemacht hat“, sagt Ringe. Er habe der Stadt einen Vorschlag gemacht, um den Baum zu erhalten: Einen starken Rückschnitt in der Krone, um einen intensiven Neuaustrieb anzuregen und auch um dadurch wieder ein Kronengleichgewicht herzustellen, der die Standsicherheit verbessern soll.

Seit 2002 wurde Totholz im Baum entfernt

Diese ist aber auch jetzt nicht beeinträchtigt, wie Stadtsprecher Torben Heuer betont. Eine mehrfache Kronensicherung in der Vergangenheit sorge für ausreichend Sicherheit. Zudem würden alle zwei bis drei Jahre Gutachten über die Bruch- und Standsicherheit der Kastanie erstellt.

Die Stadt Geesthacht, die sich laut Ringe generell sehr um die Bäume der Stadt bemüht, hat nicht lange gezögert und dem Vorschlag zugestimmt. Beobachtet und gepflegt hat sie die Kastanie schon länger: Seit 2002 wurde Totholz im Baum entfernt. Seit 2017 sterben Teile der Krone ab, und es wurden mehrfach Teile der Krone eingekürzt.

Rückschnitt wird mit drei Mitarbeitern vorgenommen

„Die Kastanie ist die größte der Stadt, und sie hat einfach eine Chance verdient“, sagt Jens Ringe. Er ist optimistisch: „Ich hätte das nicht vorgeschlagen, gäbe es keine Aussicht auf Erfolg.“ Eine Fällung eines auch aus ökologischer Sicht relevanten Baumes sollte immer die allerletzte Option sein. Er wird morgen mit drei Mitarbeitern den Rückschnitt vornehmen.