Homeoffice für alle? Kritik an Vorstoß des Arbeitsministers

Hamburg/Kiel. Mit dem Vorstoß, aus der Corona-Krise zu lernen und die Möglichkeit von Homeoffice gesetzlich festzuschreiben, hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) massiven Widerspruch ausgelöst – innerhalb der Großen Koalition, wie auch in wichtigen Teilen der Wirtschaft. So hat der Präsident der Unternehmensverbände Nord unmittelbar auf Heil reagiert: „Es ist gut gemeint, aber nicht gut gemacht, wenn jetzt gesetzliche Ansprüche auf Homeoffice festgelegt werden sollen“, kritisiert Uli Wachholtz. Allein Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter können für den jeweiligen Betrieb beurteilen, welche Form der Arbeitsbewältigung notwendig sei.

Damit spricht Wachholtz aus, was viele denken. „Wir halten im Büro Arbeitsplätze für unsere 20 Mitarbeiter vor. Gleichzeitig kann jeder von zu Hause arbeiten, was wegen der Corona-Vorsichtsmaßnahmen bis Ende Mai viele auch getan haben“, sagt Oliver Kuhlmann vom Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Bonn & Partner. Jetzt seien alle ins Büro zurückgekehrt. „Ob Homeoffice oder nicht regeln wir intern, das braucht kein Gesetz.“

Deutsche Bank: Persönliche Beratung in der Filiale notwendig

So sieht es auch Michael Simon, Deutsche-Bank-Direktor in Bergedorf: „Wir brauchen immer auch Kollegen für die persönliche Beratung in der Filiale. Aber das stellt kein Problem dar, ebenso das flexible Ermöglichen vom Homeoffice.“

Bei der Hauni und ihren Töchtern Baltic sowie Universelle und Primary in Schwarzenbek ist Homeoffice noch sehr aktuell: „Von unseren 2500 Mitarbeitern machen das gegenwärtig 1300. Zu Corona-Spitzenzeiten waren es 1800“, sagt Sprecher Lennart Habbe. „Der Gesundheitsschutz hat bei uns absolute Priorität. Wie die Arbeit zu Hause mit den betrieblichen Abläufen zusammenpasst, regeln wir intern mit den Betriebsräten. Das läuft gut.“

Wirtschaftliche Vereinigung Geesthacht: Homeoffice hat nicht nur Vorteile

Auch Jürgen Wirobski, Vorsitzender der Wirtschaftlichen Vereinigung Geesthacht, mahnt: „Der Vorstoß des Arbeitsministers hat Tücken, Homeoffice nicht nur Vorteile. Manch ein Mitarbeiter ist zu Hause weniger produktiv. Zudem benötigen wir stabile Leitungen, und es hat auch was mit der Gesundheit zu tun. Wie sieht es da beim Homeoffice aus? Es ist nicht gut, wenn man den ganzen Tag auf dem Küchenhocker sitzt statt auf einem Bürostuhl im Betrieb.“ Das sieht Doris Lehmann, Vorsitzende der Wirtschaftlichen Vereinigung Schwarzenbek, genauso: „Wir brauchen Arbeitsschutz- und Arbeitszeitregelungen, aber keine Pflicht zum Homeoffice. Betriebe, in denen das sinnvoll ist, machen es längst.“ Carolin Wettern, Sprecherin der Stadtwerke Geesthacht: „Bei uns sind jetzt alle Mitarbeiter wieder aus dem Homeoffice zurück.“ Aber es gebe die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten

„Das mobile Arbeiten hat sich bei uns in den meisten Fällen bewährt. Es macht unser Unternehmen auch als Arbeitgeber interessanter“, sagt Jörg Naegeli, Geschäftsführer des Lauenburger Textilreinigungsunternehmens Mewa, mit 400 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber. Doch sei Homeoffice nicht für jede Position und jeden Mitarbeiter geeignet. Einen gesetzlichen Anspruch lehnt er ab.