Gefahrenpunkt: Radweg endet plötzlich auf der Straße

Geesthacht. Es war eine kurze Schrecksekunde für die Autofahrerin und das kleine Mädchen auf dem Fahrrad: Während das Auto auf der K 63 (Am Schleusenkanal) aus Geesthacht kommend Richtung Altengamme fuhr, rollte das Mädchen auf seinem Rad langsam an die Straßenquerung auf Höhe der Bushaltestelle „Am Schleusenkanal“ heran. Nur: Das Kind stoppte nicht rechtzeitig, sondern rollte auf die Straße, und zwar genau in dem Moment, als auch das Auto an der Stelle war.

Notbremsung verhindert schlimmen Unfall

Nur der Aufmerksamkeit der Fahrerin und einer Notbremsung ist es zu verdanken, dass es zu keinem Unfall kam. „Eine typische Situation dort“, weiß Hans-Herrmann Wulff vom Umweltbeirat: „Durch den Ausbau der Kreisstraße und des Radwegs ist dort auf Höhe des Asphaltmischwerks eine Gefahrenstelle für Fußgänger und Radfahrer entstanden.“

Schuld daran sei aber nicht nur die gefährliche Querung der stark befahrenen Straße­, sondern auch das abrupte Ende des kombinierten Fuß- und Radwegs wenige Meter vor der Abzweigung Richtung Besenhorster Sandberge. Radfahrer und Fußgänger sind gezwungen auf die Straße auszuweichen oder sie zweimal kurz hintereinander zu queren (wir berichteten).

Trampelpfad wird mit Kies befestigt

Dies stößt bei vielen auf Unverständnis. Die Beschwerden haben den Kreis erreicht, der für den Ausbau der Straße und des Radweges zuständig war. Und zumindest hinsichtlich der Streckenführung wird nun reagiert. „Für diejenigen Fußgänger, die gerne zu den Sandbergen möchten, wird der nun entstandene Trampelpfad mit Promenadenkies befestigt“, kündigt Kreissprecher Tobias Frohnert an.

Die Querung jedoch wird so bleiben müssen, sagt er. „An irgendeiner Stelle muss der Radweg die Straße queren, da dieser spätestens auf Hamburger Gebiet auf der anderen Seite verläuft“, sagt Frohnert. Für den Übergang dort habe man sich entschieden, um den Ein- und Ausfahrtsverkehr des Mischwerks und den Radweg voneinander zu trennen – und um so Unfälle zu vermeiden. Frohnert: „Das Mischwerk verursacht zum Teil erhebliche An- und Abfahrtsströme von Lkw, daher wurde die obligatorische Querung in Richtung Hamburg gesehen vor die Zufahrt gelegt.“

„Niemand sollte auf diesem Radweg fahren“

Hans-Hermann Wulff schüttelt den Kopf. Zwar freue er sich, dass der Radweg verlängert wird. Aber es sei nur ein erster kleiner Schritt. „Im Grunde sollte auf der Seite niemand mehr mit dem Rad fahren“, sagt er. Eben weil dort so viele Einfahrten und Lkw-Verkehr sind.

Viel sinnvoller sei, wenn Radler den Treidelweg am Schleusenkanal nutzen würden, und zwar egal, aus welcher Richtung kommend. „Niemand müsste mehr die Straße auf Höhe des Mischwerks überqueren“, sagt Wulff.

Bessere Beschilderung notwendig

Wichtig sei eine deutliche Beschilderung, „die wir auch schon des Öfteren eingefordert haben“. Eine Möglichkeit seien Piktogramme auf dem Weg, damit ortsunkundige Radfahrer, die vom Deich aus Hamburg kommen, auf die Wegführung Richtung Treidelweg hingewiesen würden.

Tempo 70 sorgt für Unverständnis

Was problematisch bleibt, ist die Geschwindigkeit von 70 km/h auf dem Straßenabschnitt. Der Grüne Gerhard Boll, Vorsitzender des Geesthachter Stadt- und Verkehrsplanungsausschusses, hat diesbezüglich eine Anfrage im Ausschuss formuliert. „Weshalb kann nicht weiter 50 km/h gelten?“, möchte er wissen.

„Die Reduzierung der Geschwindigkeit auf 60 km/h war mit dem schlechten Zustand der Straße begründet“, erläutert Stadtsprecher Torben Heuer. Nach der Instandsetzung der Straße sei dieser Grund jedoch weggefallen, sodass die Verkehrsaufsicht die Geschwindigkeit auf Tempo 70 erhöht hat. „Aus Sicht der Verkehrsaufsicht ist diese Maßnahme richtig und angemessen“, sagt Heuer.

Runder Tisch soll Thema aufgreifen

Hans-Hermann Wulff gibt sich mit der Antwort nicht zufrieden. „Ich werde das Thema beim Runden Tisch Radverkehr auf jeden Fall thematisieren“, kündigt er an.