Gesamte Hauni bis Ende des Jahres in Kurzarbeit

Bergedorf. Es hat gedauert, seit März. So lang, dass viele Hauni-Mitarbeiter schon hofften, das Thema Kurzarbeit werde für sie doch nicht Realität. Jetzt herrscht Gewissheit. Die Betriebsräte haben den mit der Geschäftsführung ausgehandelten Regelungen zugestimmt. Kernpunkt: Im Juli und August gehen die Mitarbeiter von Hauni und Baltic in Bergedorf sowie der Universellen und der Primary in Schwarzenbek in Kurzarbeit. Die Regelungen sind zunächst bis Jahresende befristet. Die Körber-Tabaksparte stockt das staatliche Kurzarbeitergeld (60 bis 66 Prozent mit Kindern) deutlich auf.

Die Höhe (80 bis 95 %) ist davon abhängig, ob Mitarbeiter noch Beschäftigung haben, noch zeitweise tätig sind oder auf „Kurzarbeit Null“ gesetzt. Nachdem sich Geschäftsleitung und Arbeitnehmervertreter geeinigt haben, ist nun die Arbeitsagentur an der Reihe.

Betriebsvorsitzender ist überzeugt, Kurzarbeit bessere Alternative

„Viele Kollegen waren geschockt, dass es nun doch erstmals in der Hauni-Geschichte zu Kurzarbeit kommt“, bestätigt Uwe Zebrowski, Vorsitzender des Hauni-Betriebsrates. Betroffen sind etwa 2000 Kollegen „in allen Abteilungen. Wir hätten uns eine noch deutlichere Aufstockung des Kurzarbeitergeldes gewünscht, doch wir dürfen die wirtschaftliche Situation nicht aus den Augen verlieren“, sagt Zebrowski. Die war nach starken Auftragseinbrüchen erschreckend. Im Frühjahr kam die Corona-Krise hinzu.

Lesen Sie auch:

Hauni plant den Abbau von 700 Stellen

So einschneidend die Kurzarbeit für viele ist, sei sie doch die bessere Alternative, ist der Betriebsratsvorsitzende überzeugt: „Wir müssen so kein Szenario wie bei Airbus fürchten, nicht den Abbau von Tausenden Arbeitsplätzen im Großraum Hamburg, keine Entlassungen.“

Agentur für Arbeit hat Regelung schon zugestimmt

Umso wichtiger die Zusicherung des Hauni-Managements, an dem im Frühjahr ausgehandelten Eckpunktepapier weiter festzuhalten. Angesichts des vereinbarten Abbaus von 700 Stellen garantiert es den Erhalt der bestehenden Standorte und den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2024. Das Unternehmen werde der schwierigen Gesamtsituation mit „sozialverträglichen Maßnahmen, wie einem Altersteilzeitprogramm und Angeboten zur freiwilligen Aufhebung von Arbeitsverträgen begegnen“, bestätigt Hauni-Sprecher Lennart Habbe.

Ebenso, dass eine kurzfristige Wiederaufnahme der Arbeit vereinbart ist, sollten wieder mehr Aufträge ins Haus kommen. Wichtig auch: Die Agentur für Arbeit habe dieser Regelung schon zugestimmt.