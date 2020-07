Arbeitslosenzahl in Stormarn steigt leicht an

Bad Oldesloe. Die Zahl arbeitsloser Menschen im Kreis Stormarn hat im Juni leicht zugenommen und beträgt jetzt 5357. Dies sind 38 mehr als im Vormonat. In der Folge ist die Arbeitslosenquote gegenüber Mai um 0,1 Prozentpunkt auf jetzt 4,1 Prozent gestiegen. Vor einem Jahr waren im Juni 3965 Menschen und damit 1392 weniger arbeitslos. Die Quote lag seinerzeit bei 3,0 Prozent.

„In Stormarn bleiben die Spuren der Corona-Pandemie am Arbeitsmarkt sichtbar. Das Plus von 38 zum Mai fällt wesentlich schwächer aus als in beiden vorangegangenen Monaten“, sagt Kathleen Wieczorek, Chefin der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe. „Wir spüren die ersten Auswirkungen der in den vergangenen Wochen eingetretenen Lockerungen. Es haben sich mit 475 Menschen 125 weniger neu aus einer Erwerbstätigkeit heraus arbeitslos gemeldet als noch im Mai.“ Dazu haben wieder mehr Arbeitsuchende eine neue Tätigkeit aufgenommen. Ihre Zahl ist zum Vormonat um 71 auf jetzt 383 gestiegen.

Im Juni enden vermehrt befristete Arbeitsverträge

Gerade junge Menschen unter 25 Jahren waren laut Wieczorek von den Corona-Auswirkungen am Arbeitsmarkt besonders betroffen. Für den kommenden Monat rechne sie wiederum mit einer Zunahme der Arbeitslosigkeit im Kreis Stormarn. Diesmal seien jedoch im Wesentlichen saisonale Gründe ursächlich. „Mit Schul- und Ausbildungsende melden sich vermehrt junge Menschen im Juli arbeitslos, bevor sie dann nach den Ferien eine Ausbildung, ein Studium oder Arbeit aufnehmen. Aber auch das Quartalsende zum 30. Juni macht sich regelmäßig bemerkbar. Hier enden erfahrungsgemäß vermehrt befristete Arbeitsverträge“, sagt die Agenturchefin.

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter sind im Juni 254 neue sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet worden. Das sind 47 mehr als im Vormonat, jedoch 148 weniger als im Vorjahresmonat. Aktuell sind 1876 solcher Stellen in Stormarn zu besetzen.

Mehr als ein Drittel der Stormarner Firmen haben Kurzarbeit angezeigt

Im Juni sind 61 geprüfte Anzeigen auf Kurzarbeit neu hinzugekommen, 2521 liegen der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe seit Anfang März aus dem Kreis Stormarn vor. „Damit haben etwas mehr als ein Drittel aller Stormarner Betriebe Kurzarbeit angezeigt“, sagt Wieczorek. 33.461 Mitarbeiter könnten von einem Arbeitsausfall betroffen sein.