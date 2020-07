In Geesthacht gibt es Secondhand-Träume aus Taft und Tüll

Geesthacht. Einen Sinn für Romantik sollte haben, wer eine Braut ausstatten möchte. Valenka Ray hat ihn. Ihre Schwester Linda ist eher ein Zahlenmensch, sagen die beiden. Aber es ist eine gute Kombination, wenn man ein Geschäft rund um den „schönsten Tag im Leben“ eröffnen möchte. Und das haben die beiden Geesthachterinnen: Seit Anfang Juni bieten sie am Dösselbuschberg 3 Brautkleider aus zweiter Hand an.

Neu in der Branche sind sie nicht. Im Januar 2019 haben sie sich mit einer Eventagentur selbstständig gemacht, die neben Firmen- und Familienfeiern unter anderem auch Hochzeiten ausrichtet. In dem Zusammenhang haben sie für Werbezwecke viele Fotoshootings veranstalten müssen, für das sie stets Brautkleider brauchten und die über Kleinanzeigen oder andere Portale gekauft haben. „Anfangs haben wir die dann wieder verkauft, dann kam uns die Idee mit einem Pop-up-Store“, sagt Valenka Ray. Und so haben sie einmal im Monat ihre Kleiderkammer geöffnet und die Träume aus Taft und Tüll veräußert. Mit Erfolg. Also warum nicht dauerhaft Brautmode anbieten?

Zur Zeit haben sie 77 Kleider von Größe 34 bis 56 vorrätig. „Der Trend sind Boho-Kleider“, wissen die Fachfrauen, also eher ein lockerer Stil. Gern genommen werden mittlere Größen, „die lassen sich am besten noch ändern!“ Wer ein Kleid kaufen möchte, sollte sich vorab einen Termin geben lassen. „Dann sind wir exklusiv für die Kundin da und werden bei der Anprobe von niemandem gestört“, sagt Linda Ray. Accessoires wie passender Schmuck und Schuhe soll kommen. „Noch sind wir in Gesprächen mit Herstellern“, sagt Valenka Ray. Auch hier gilt für sie: Individuell und möglichst nachhaltig soll alles sein. So werden Brautschuhe angeboten, deren Absatz ausgewechselt werden kann, um sie alltagstauglicher zu machen. „Wir wollen nichts von der Stange anbieten“, versprechen die beiden.

Valenka und Linda Ray stehen auf Wunsch auch für die Organisation der Hochzeitsfeierlichkeit zur Verfügung, ob komplett oder nur für einzelne Teile.

Informationen und Anmeldungsformulare unter www.liva-brautmode.de und livaagentur.com.