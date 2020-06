Touristiker: „Corona-Chaos gleicht einem Berufsverbot“

Bergedorf. Stornierungen und Rückbuchungen bestimmen ihr Tagesgeschäft: Es sind die Bus- und Bootsunternehmen, die Reiseleiter, Hoteliers und Gaststätten sowie alle Reisebüros, die seit Monaten kaum Umsätze fahren – und vom Konjunkturpaket der Bundesregierung bitter enttäuscht sind: „Die gesamte Touristikbranche wurde nicht ausreichend berücksichtigt“, kritisiert etwa Ralph Benecke, Geschäftsführer der „Sunwave GmbH“ an der Alten Holstenstraße in Lohbrügge. „Wir stehen seit Monaten mit dem Rücken zur Wand und es gibt keine Perspektiven.“ Da nütze es auch nichts, wenn von Juni bis August Teile der Betriebskosten erstattet würden.

Nicht wenigen Reisebüros und Veranstaltern drohe eine Insolvenzverschleppung, „wenn wir nicht Kredite bekommen gekoppelt mit nicht rückzahlbaren Zuschüssen“, so Benecke, der sich bereits an Bergedorfs Bundestagsabgeordneten Metin Hakverdi (SPD) gewandt hatte: „Aber der kümmert sich nicht wirklich, ich vermisse eine Unterstützung.“

Hoffnung, dass der Tourismus in den Fokus der Politik kommt

Hakverdi verweist auf geplante Hilfen von bis zu 25 Milliarden Euro: „Bei der Touristikbranche müssen wir eine Speziallösung finden, damit auch die Gehälter und Provisionen in die fixen Betriebskosten eingerechnet werden. Denn wenn die Reisebüros und Veranstalter jetzt auch keine Umsätze haben, so brauchen sie doch ihre Leute für die Stornos, können also nicht komplett auf Kurzarbeit gehen.“

Verwaltung und viele Busfahrer seien in Kurzarbeit, heißt es bei „Elite Traffic“ am Lehfeld, wo derzeit 40 Reisebusse stillstehen: „Das ist eine Katastrophe“, sagt Marketing-Mitarbeiter Sven Kindel und hofft, dass der Tourismus „endlich mal in den Fokus der Bundespolitik kommt, auch wenn wir nicht so eine große Lobby haben wie die Autoindustrie“.

„Jede Reisewarnung ist für uns wie ein Berufsverbot“

Weil die Überbrückungshilfen zu niedrig seien und sieben statt drei Monate angerechnet werden müssten, ruft der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer erneut zu einer Demo auf, am 17. Juni in Berlin. Zudem müsse es endlich einheitliche Regelungen für Gruppenfahrten geben, betont auch Kindel: „Es herrscht Chaos, wir müssen täglich auf die Landesverordnungen gucken. Da darf man in Schleswig-Holstein nur die Hälfte des Busses besetzen, muss in Niedersachsen eine Reihe freilassen, hat Hamburg bloß die Maskenpflicht, dürfen wir in Bayern gar nicht fahren. Ein solches Chaos kommt doch einem Berufsverbot gleich.“

Ähnliche Worte findet Ralph Benecke für Außenminister Heiko Maaß: „Jede Reisewarnung ist für uns wie ein Berufsverbot. Warum dürfen wir erst Ende August außerhalb Europas reisen, wo doch Neuseeland oder das karibische Curaçao nahezu frei von Corona sind?“

In die Ferne schweifen? Selbst der Tourismus auf der Elbe fährt nur auf halber Kraft: Das Salonschiff „Aurora“ legt alle 14 Tage in Richtung Boizenburg und Scharnebek ab, mit halber Gästezahl. Immerhin: „Die Soforthilfe von 9000 Euro hat uns sehr geholfen“, sagt Chefin Gabriela Randel.