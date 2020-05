Grüner Spargel findet immer mehr Fans

Geesthacht. „Erntehelfer? Damit hatte ich keine Probleme“, sagt der Geesthachter Landwirt Peter Buhk. Er habe glücklicherweise zwei festangestellte polnische Mitarbeiter und dadurch „sehr gute Kontakte“ nach Polen. Aufgrund derer waren die Saisonmitarbeiter binnen 24 Stunden in Geesthacht – pünktlich zur Ernte.

Aber auch sonst hätte er keine Not gehabt. „Viele hatten gehört, dass Erntehelfer anfangs nicht einreisen durften, und ich bin mehrfach von Menschen hier aus der Region rund um Geesthacht angesprochen worden, ob ich Hilfe benötige“, berichtet der Landwirt. „Das war überwältigend für mich, diese Hilfsbereitschaft zu erleben, das hätte ich nie erwartet“, gibt er zu.

Mit den polnischen Spargelstechern ging es dann zu Beginn der Saison raus auf die Felder. Aber nicht immer klappt das Miteinander reibungslos. „Eigentlich haben wir einen festen Stamm an Mitarbeitern aus Polen, die jedes Jahr kommen und sich auch untereinander gut verstehen“, erklärt Buhk. In diesem Jahr war die Gruppe neu gemischt, und es wurde dadurch etwas­ unruhig. „Zwei sind dann sehr schnell wieder zurückgereist“, sagt er.

Die Arbeit auf dem Spargelfeld beginnt morgens um 6 Uhr

Seit wenigen Tagen ist dafür Florian Käselau mit im Team. Der 19-Jährige aus Reinbek steckt mitten in den Abitur-Prüfungen, hatte aber dennoch den Kopf frei, um sich einen Ferienjob zu suchen. „Ich wollte nicht für einen Pizzadienst ausfahren oder im Supermarkt Regale auffüllen“, sagt er. Also telefonierte er rum und fand bei Bauer Buhk ein offenes Ohr für sein Anliegen. „Es war gerade einer der Polen abgesprungen, und ich brauchte tatsächlich einen neuen Helfer!“ Seitdem ist der Schüler täglich von 6 bis 14 Uhr mit auf dem Feld und arbeitet mit der Erntemaschine, der sogenannten Spargelspinne, Reihe für Reihe ab. Bis zu einer guten Stunde benötigt er von einer Seite bis zur anderen, zwischen 15 und 18 Kilogramm Spargel sticht er dabei aus der derzeit sehr trockenen Erde.

Es ist eine körperlich anstrengende Arbeit, die die Spargelstecher verrichten und die viele unterschätzen, sagt Peter Buhk. Trotz der Hilfe durch die Spargelspinne, die die Folie anhebt, sodass der Erntehelfer mit einem kurzen Blick erkennen kann, wo bereits die weißen Köpfe herauskommen, und auf der die Kiste mit der Ernte steht, legt man an einem Tag mehrere Kilometer in gebückter Haltung zurück. Florian Käselau scheint das noch nichts auszumachen. „Geht schon noch“, meint er. Aber zum Sortieren hat er an dem Tag keine Lust mehr. „Darf ich los?“, fragt er Buhk. „Klar!“, antwortet der. Es herrscht eine gute Atmosphäre zwischen dem Chef und seinen Mitarbeiter: „Florian macht sich gut auf dem Feld.“

Buhk ist mit der Ernte in diesem Jahr sehr zufrieden

Foto: Frauke Maaß / BGZ

Insgesamt sieben Hektar Anbaufläche hat der Landhof Buhk für Spargel. Obwohl Peter Buhk bereits seit 20 Jahren auch grünen Spargel anbaut, ist das zarte Stangengemüse erst seit Kurzem wieder im Trend, sodass er Extra-Flächen dafür ausgewiesen hat. „Der grüne Spargel ist unkomplizierter und vielfältiger zuzubereiten“, sagt er. Man könne ihn braten und auch auf den Grill legen. Dabei sei er nicht zu schälen, nur das Ende müsse ein wenig geputzt werden. Der Geschmack? Ein wenig nussig, frisch, grün.

Mit der Ernte ist Peter Buhk in diesem Jahr sehr zufrieden. Dass der Spargel teuer geworden ist, liege an der Corona-Krise. „Wir müssen mehr investieren in extra Krankencontainer und Sanitärcontainer für die Erntehelfer“, erklärt er. Falls jemand erkrankt, dürfe er nicht mehr mit den anderen den Waschraum teilen. Und die Wohncontainer dürfen nur noch mit zwei statt wie bisher drei Mitarbeitern bewohnt werden. „Das alles sind hohe Kosten für uns!“

