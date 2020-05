Corona-Tests: Geesthachter Labor im Analyse-Marathon

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Geesthacht. Allmählich lässt der akute Stress ein wenig nach bei den mehr als 30 Mitarbeitern des LADR Zentrallabors Dr. Kramer und Kollegen, die mit der Auswertung der PCR-Testungen beschäftigt sind. PCR steht für Polymerase-Kettenreaktion, ein Standardverfahren der Labordiagnostik, anhand dessen akute Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 nachgewiesen werden können. Zurzeit werden rund 8000 Abstriche pro Woche getestet – Anfang April waren es knapp 11.000.

Von Entspannung kann jedoch keine Rede sein: Es wird weiterhin im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet, die Geräte laufen 24 Stunden an sieben Tage in der Woche. Und auch wenn die Testkapazitäten derzeit nur zu zwei Drittel ausgeschöpft werden, werden sie weiter ausgebaut. „Wir bieten weiterhin alle Labortests an. Denn wir müssen zu jeder Zeit auf alles vorbereitet sein“, sagt der ärztliche Leiter und Inhaber des LADR Laborverbunds, Prof. Dr. med. Jan Kramer. Denn, so erklärt es der Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Innere Medizin, das Unternehmen gehöre zur kritischen Infrastruktur und sei aus der Patientenversorgung nicht wegzudenken.

Corona-Testungen machen nur fünf Prozent der Labordiagnostik aus

Dass momentan weniger getestet würde, könnte mit den sinkenden Infektionszahlen zu tun haben, mutmaßt er. Ob im Gegenzug dafür die Anzahl der Tests auf Antikörper steigen, um so einer möglichen Dunkelziffer von Infektionen auf die Spur zu kommen? Jan Kramer bestätigt zwar, dass es Antikörpertests gibt. Auch welche, die gezielt das Coronavirus Sars-CoV-2 aufspüren würden. Aber einfach sei das Verfahren nicht, denn viele Tests würden auch dann positiv reagieren, wenn Antikörper gegen andere Coronaviren gefunden würden.

„Coronaviren gibt es schon lange, einige davon sind zum Beispiel für Erkältungskrankheiten verantwortlich“, weiß Labormediziner Kramer. Um genau herauszufinden, ob der Patient Antikörper gegen das Sars-CoV-2 entwickelt und damit bereits eine Infektion hinter sich hat, bedarf es einer besonders präzisen Auswertung.

Bisher 12.000 Antikörper-Analysen durchgeführt

„Sobald die Antikörpertests in der zweiten Märzhälfte zum indirekten Nachweis einer Infektion verfügbar waren, haben wir sofort mit der Testevalutation im Routineeinsatz begonnen“, sagt Kramer. Auch dass diese Umsetzung so schnell funktioniert hat ist „eine tolle Leistung unserer Mitarbeiter“, lobt er.

12.000 dieser speziellen Antikörper-Analysen mit Patientenproben wurden seitdem durchgeführt. Aber, und das betont Kramer, auch wenn Antikörper bei einem Patienten gefunden würden, heißt das nicht, dass er immun gegen das Virus sei. „Das ist Gegenstand aktueller Studien. Es wird noch einige Monate dauern, bis die Datenbasis tragfähig für seriöse Antworten wird.“ Jan Kramer empfiehlt dringend denjenigen, bei denen Antikörper festgestellt worden sind, weiterhin die bestehenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Noch ist die wirtschaftliche Situation nicht bedrohlich

Auch wenn zurzeit die Corona-Testungen medial im Fokus stehen, machen sie nur fünf Prozent aller Tätigkeiten des Laborverbunds aus. „Wir haben einen Einbruch in der normalen Labordiagnostik bis zu 70 Prozent!“, sagt Kramer. Das mache sich auch wirtschaftlich bemerkbar. „Natürlich sinkt dadurch unser Umsatz und der aller Labore bundesweit deutlich!“ Dazu kämen hohe Fixkosten für Mitarbeiter, Material und Geräte.

Noch sei die wirtschaftliche Situation des LADR nicht bedrohlich. Viele Mitarbeiter an anderen Standorten seien in Kurzarbeit. Aber sollte die Coronakrise länger andauern und die Menschen weiterhin aus Angst vor Ansteckung den Arztbesuch meiden, könnten auch Patienten mit anderen Erkrankungen bedroht sein, befürchtet Jan Kramer.