TSV Glinde spendet Trikots für Togo

Glinde. Glinde Wenn im fernen Togo Jungs in den Trikots vom Bramfelder SV und TSV Glinde Fußball spielen, dann ist das die Folge einer guten Tat, die beispielhaft für viele Jugendfußballteams im Heimatgebiet sein könnte.

Es begann mit einer großzügigen Spende und ihren Folgen: Weil 1. Fußball-C-Jugend des TSV Glinde, als Tabellenfünfter erfolgreich unterwegs in der Landesliga, gleich mehrere Sätze neuer Trikots gesponsert bekommen hatte und die Jungs ohnehin aus den alten Jerseys herausgewachsen waren, konnten die alten Leibchen weg. Doch wohin damit? Zum Wegwerfen waren die gut erhaltenen Klamotten viel zu schade. „Wir haben überall bei den jüngeren Jahrgängen des TSV Glinde herumgefragt. Keiner wollte sie haben", schildert Coach Jörg Bremer, der den 2005er-Jahrgang gemeinsam mit Phillip Rickert und Alexander Hermann trainiert. Da kam ihnen die rettende Idee: „Wir erinnerten uns an eine Aktion von Matthias Herzberg und seinem Bramfelder SV“, schildert Bremer, „der hatte über einen Freund ausrangierte BSV-Trikots nach Togo bringen lassen. Kurz mit ,Herzi‘ geschnackt, und schon ging’s auch für die Glinder Trikots auf den Weg nach Afrika.“

Togo ist eines der ärmsten Länder der Welt. Im „Index der menschlichen Entwicklung“, mit dem die Vereinten Nationen den Lebensstandard in den verschiedenen Ländern messen, rangiert Togo unter 189 Nationen lediglich auf Platz 167. Ein gutes Ziel für eine Hilfsaktion.

Doch bis es soweit war, gab es noch einiges zu erledigen. „Wir haben mit vier Mann gepackt“, schildert Bremer, „es war eine unfassbare Menge an Sachen, die sortiert – und manches davon auch aussortiert – werden musste. Insgesamt kamen 30 Trikotsätze plus mehrere Stadionjacken, Regenjacken, T-Shirts, Trainingsanzüge zusammen.

Als Dankeschön kamen dann die Bilder aus Afrika zurück. „Darüber haben wir uns wahnsinnig gefreut“, betont Bremer. Alle Trikots haben offenbar stolze neue Besitzer gefunden. Und die Glinder Jugend-Kicker? Die hatten das Pech, dass alles, was sie für die Ferien geplant hatten, dem Coronavirus zum Opfer fiel. Eigentlich wollten sie Anfang April bei Hertha Zehlendorf Berlin im Rahmen des Cordial Cups mal gegen Regionalligisten spielen. Doch am Sonntag wurde das Turnier abgesagt. Und auch ein Trainingslager in Horsens (Dänemark) ist auf unbestimmte Zeit verschoben. „Ich befürchte, wir werden bis zum Sommer keinen Fußball mehr spielen“, sagt Bremer frustriert. vg